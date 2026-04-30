Aunque los Rockies de Colorado dominaban el juego con ventaja de 7-2 , eso no apagó el ánimo del público. La gente no estaba pensando en remontadas... estaba esperando el ponche que les diera su cena.

La promoción era clara: si los lanzadores de Cincinnati conseguían 11 ponches , los aficionados se llevarían cortesía de LaRosa’s Pizzeria gracias a la campaña “Strikeouts for Slices” .

La noche del martes en el estadio de los Rojos de Cincinnati se convirtió en un espectáculo inolvidable, no tanto por el resultado en la pizarra, sino por una recompensa que tenía a todo el estadio con el corazón acelerado: pizza gratis .

Con el zurdo Brock Burke en la lomita, el duelo se puso tenso frente a Edouard Julien, con cuenta de 1-2. Burke lanzó una recta a 97.9 mph que parecía pintada, pero el umpire de home Carlos Torres la cantó bola, desatando abucheos y frustración.

Sin embargo, el receptor Tyler Stephenson no se quedó de brazos cruzados y pidió revisión con el sistema automatizado de bolas y strikes (ABS).

La tecnología habló... y el estadio explotó.

La repetición confirmó que la pelota había rozado la esquina exterior por apenas 1.1 pulgadas, validando el ponche número 11 y desatando una celebración digna de un walk-off. La afición festejó como si los Rojos hubieran ganado el juego, porque para muchos, el verdadero triunfo estaba en la caja de pizza.

“Supongo que se dieron las condiciones perfectas para que comiéramos pizza”, bromeó Stephenson tras el partido, todavía con sonrisa de oreja a oreja.

Y por si fuera poco, Burke no se conformó con el drama tecnológico: cerró el encuentro ponchando a Hunter Goodman con un misil de 98.7 mph, asegurando el último out y sellando la noche más sabrosa del año para la tribuna.

Aunque el marcador final no favoreció a Cincinnati, los aficionados se fueron felices, porque la misión se cumplió: ponches, ABS y pizza gratis.

TECNOLOGÍA + BEISBOL + COMIDA: FÓRMULA GANADORA

El sistema ABS, que ha sido tema de debate desde su implementación, vivió una de sus noches más populares, demostrando que puede convertir una simple decisión arbitral en un momento épico.

La alianza entre los Reds y la cadena local LaRosa’s ha resultado un éxito rotundo, manteniendo a los fanáticos atentos hasta el último lanzamiento.