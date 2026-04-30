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Deportes
/ 30 abril 2026
    Una revisión del sistema ABS y un lanzamiento de 97 mph permitieron a Cincinnati Reds alcanzar 11 ponches y ganar pizza gratis para sus aficionados. FOTO: AP

Todo nació de la promoción de los Reds, si llegan a la meta de ponches ellos pagan la cena a los aficionados... y el sistema les cumplió el antojo

La noche del martes en el estadio de los Rojos de Cincinnati se convirtió en un espectáculo inolvidable, no tanto por el resultado en la pizarra, sino por una recompensa que tenía a todo el estadio con el corazón acelerado: pizza gratis.

La promoción era clara: si los lanzadores de Cincinnati conseguían 11 ponches, los aficionados se llevarían cortesía de LaRosa’s Pizzeria gracias a la campaña “Strikeouts for Slices”.

Aunque los Rockies de Colorado dominaban el juego con ventaja de 7-2, eso no apagó el ánimo del público. La gente no estaba pensando en remontadas... estaba esperando el ponche que les diera su cena.

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Con el zurdo Brock Burke en la lomita, el duelo se puso tenso frente a Edouard Julien, con cuenta de 1-2. Burke lanzó una recta a 97.9 mph que parecía pintada, pero el umpire de home Carlos Torres la cantó bola, desatando abucheos y frustración.

Sin embargo, el receptor Tyler Stephenson no se quedó de brazos cruzados y pidió revisión con el sistema automatizado de bolas y strikes (ABS).

La tecnología habló... y el estadio explotó.

La repetición confirmó que la pelota había rozado la esquina exterior por apenas 1.1 pulgadas, validando el ponche número 11 y desatando una celebración digna de un walk-off. La afición festejó como si los Rojos hubieran ganado el juego, porque para muchos, el verdadero triunfo estaba en la caja de pizza.

“Supongo que se dieron las condiciones perfectas para que comiéramos pizza”, bromeó Stephenson tras el partido, todavía con sonrisa de oreja a oreja.

Y por si fuera poco, Burke no se conformó con el drama tecnológico: cerró el encuentro ponchando a Hunter Goodman con un misil de 98.7 mph, asegurando el último out y sellando la noche más sabrosa del año para la tribuna.

Aunque el marcador final no favoreció a Cincinnati, los aficionados se fueron felices, porque la misión se cumplió: ponches, ABS y pizza gratis.

TECNOLOGÍA + BEISBOL + COMIDA: FÓRMULA GANADORA

El sistema ABS, que ha sido tema de debate desde su implementación, vivió una de sus noches más populares, demostrando que puede convertir una simple decisión arbitral en un momento épico.

La alianza entre los Reds y la cadena local LaRosa’s ha resultado un éxito rotundo, manteniendo a los fanáticos atentos hasta el último lanzamiento.

Y para que no haya confusión: no se trata de una “pizza ABS”, sino del impacto directo del sistema automatizado de bolas y strikes en una promoción que ya se volvió tradición en Cincinnati.

Porque en esta ciudad, un ponche no solo se celebra... también se come.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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