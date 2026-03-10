La Triple AAA despide a ‘El Niño Hamburguesa’ tras agresión física a uno de los espectadores

El 10 de marzo se reportó que, tras la viralización de un video, el luchador de la Triple AAA, ‘El Niño Hamburguesa', fue despedido. En el metraje, se mostró cómo el atleta atacó a uno de los espectadores, durante una función de lucha libre.

La función tuvo lugar en Hidalgo. Según se presenció en el video, y por los testimonios de los asistentes, Iván Flores, también conocido por su nombre ‘El Niño Hamburguesa’, se sentó en las piernas de dos espectadores de la primera fila e inmediatamente soltó varios codazos al rostro de uno de ellos. Se informó que la agresión no fue parte de la coreografía de lucha y le causó, supuestamente, una inflamación del pómulo.

Según una publicación de ‘Los Hermanos de Lucha’, el incidente ocurrió después de que el espectador se burlara y le gritara groserías a ‘El Niño Hamburguesa’, tras haberse resbalado en su intento de subirse a las cuerdas del cuadrilátero.

Después de la viralización de la agresión, y su reporte, la empresa Lucha Libre AAA Worldwide decidió despedir a Iván Flores. Se comunicó que el incidente provocó la rescisión de su contrato, ya que la compañía consideró que los valores del luchador no coinciden con los suyos y no tolerarán dicha conducta de sus atletas asociados.