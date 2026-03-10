La Triple AAA despide a ‘El Niño Hamburguesa’ tras agresión física a uno de los espectadores

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 10 marzo 2026
    La Triple AAA despide a ‘El Niño Hamburguesa’ tras agresión física a uno de los espectadores
    ’El Niño Hamburguesa’ es despedido por la Triple AAA tras agredir a un espectador durante funcion en Hidalgo Vanguardia

En las redes sociales se viralizó un metraje donde expone al luchador golpeando a un espectador enmascarado en primera fila

El 10 de marzo se reportó que, tras la viralización de un video, el luchador de la Triple AAA, ‘El Niño Hamburguesa', fue despedido. En el metraje, se mostró cómo el atleta atacó a uno de los espectadores, durante una función de lucha libre.

La función tuvo lugar en Hidalgo. Según se presenció en el video, y por los testimonios de los asistentes, Iván Flores, también conocido por su nombre ‘El Niño Hamburguesa’, se sentó en las piernas de dos espectadores de la primera fila e inmediatamente soltó varios codazos al rostro de uno de ellos. Se informó que la agresión no fue parte de la coreografía de lucha y le causó, supuestamente, una inflamación del pómulo.

Según una publicación de ‘Los Hermanos de Lucha’, el incidente ocurrió después de que el espectador se burlara y le gritara groserías a ‘El Niño Hamburguesa’, tras haberse resbalado en su intento de subirse a las cuerdas del cuadrilátero.

TE PUEDE INTERESAR: Penta hace historia en WWE: el luchador mexicano derrota a Dominik Mysterio y conquista el Campeonato Intercontinental

Después de la viralización de la agresión, y su reporte, la empresa Lucha Libre AAA Worldwide decidió despedir a Iván Flores. Se comunicó que el incidente provocó la rescisión de su contrato, ya que la compañía consideró que los valores del luchador no coinciden con los suyos y no tolerarán dicha conducta de sus atletas asociados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Lucha Libre
Violencia
Viral

Localizaciones


México

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Gasolinazo: Un toque de realidad

Gasolinazo: Un toque de realidad
true

Reforma electoral: La amenaza de la doctora Sheinbaum al Partido Verde
En ‘la mañanera’, el titular de Defensa reveló detalles del operativo que derivó en la muerte del líder del CJNG.

Antes de disparar, se le pidió a ‘El Mencho’ entregarse: secretario de Defensa
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 40 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Después de años de hermetismo, el rostro de Miguel, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue captado por cámaras en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Las imágenes desataron revuelo en el mundo del espectáculo.

Revelan el rostro de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a un entrenador acusado de acoso y abuso sexual contra una menor de 14 años en Guadalupe, Nuevo León.

Cae entrenador de handball acusado de abuso sexual, en NL