Lamar Jackson, de 25 años, no proporcionó actualizaciones sobre las conversaciones contractuales. No sorprende que quiera detenerlas antes de que comience la temporada porque es uno de los pocos jugadores destacados de la NFL que no tiene agente. Se representa a sí mismo, lo que significa que el gerente general de los Ravens, Eric DeCosta, solo puede negociar con el ex MVP de la NFL.

Está ingresando a su opción de quinto año, que le dará 23.016 millones de dólares esta temporada. Si no se finaliza un acuerdo antes del próximo 7 de marzo, los Ravens tendrían que colocarle la etiqueta de jugador franquicia a Jackson para evitar que se convierta en agente libre sin restricciones.

Las partes no entablaron negociaciones durante cinco meses después de la temporada porque los directivos de los Ravens apuntaron que Lamar Jackson no mostró ninguna “urgencia” para hacerlo. Jackson y Baltimore iniciaron negociaciones en junio.

El último quarterback en firmar una extensión millonaria fue Kyler Murray de los Cardinals de Arizona , cuyo promedio por año es de 46.1 millones de dólares y dinero garantizado (160 millones de dólares) ocupan el segundo lugar entre los quarterbacks. Deshaun Watson encabeza a todos los quarterbacks con 230 millones de dólares garantizados, y Aaron Rodgers ocupa el primer lugar con un promedio de 50.3 millones de dólares por temporada.

Desde que es el quarterback titular de Baltimore a mediados de la temporada 2018, Jackson tiene la cuarta mejor marca de victorias (37), es el número 11 en pases de anotación (83) y el primero en yardas terrestres para un quarterback (3,534).

“Estoy muy seguro de que se hará...”, confió el entrenador de los Ravens, John Harbaugh. “No puedes apresurarlo. No creo que ninguna de las partes quiera apresurar nada; ambas partes quieren ser felices cuando todo esté dicho y hecho, y probablemente ambas partes estén infelices cuando todo esté dicho y hecho, hasta cierto punto. ¿Verdad? Así es como funciona”.

John Harbaugh agregó: “Pero está haciendo un gran trabajo. Está practicando bien. Es un gran líder; en la línea de banda está directamente metido en el juego. Entonces todo está bien”.

Después de saltarse los entrenamientos voluntarios en la primavera, Lamar Jackson participó en un minicampamento obligatorio y ha entrenado todos los días. La mayor diferencia para Jackson ha estado en la sala de pesas, ha agregado más de 10 libras de músculo magro y ha aumentado hasta 230 libras.”Solo quería lucir; lucir un poco más fuerte allá atrás [y] lucir un poco grande”, subrayó Jackson. “Siento que funcionó. Todavía soy rápido. Todavía me muevo como lo hacía antes. Solo agregué un poco más de peso”.