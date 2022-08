Las Chivas tienen misión imposible al recibir a Rayados

“Se pudo haber rescatado el triunfo, tuvimos las oportunidades para hacerlo, pero no se dio de esa manera. [...] Sí, tuvimos una carga de trabajo, que Tigres no la tuvo en esta semana, eso nos afecta un poco y ahora tenemos otro partido ante un equipo que es muy dinámico como las Chivas . Hay que recuperar a los jugadores para estar en un máximo nivel físico”, afirmó el técnico de Rayados , Víctor Manuel Vucetich , al finalizar el duelo ante Tigres .

Por su parte tras su primer triunfo luego de los malos resultados, el técnico de Chivas, Ricardo Cadena, dijo sentir la confianza para seguir adelante por parte de la institución y de su equipo, por lo que ahora los resultados también ya les acompañaron: “La confianza que siempre me dieron en la institución y la confianza que le tengo a los muchachos ha estado todo el tiempo. Lamentablemente los resultados no nos habían acompañado por diversos factores. En ese sentido ha sido el insistir, el persistir y no dejar de creer. El enfoque había estado en cada partido y la efectividad no había estado con nosotros, pero hoy se refleja el compromiso que ellos tienen, y nos permite seguir aspirando y seguir creciendo”, afirmó el técnico Cadena tras el triunfo ante Necaxa.

El duelo para que Chivas busque su segundo triunfo, o que Monterrey coseche su séptima victoria tendrá lugar este martes a las 19 horas en el Estadio AKRON.

JUEGOS DE HOY

Chivas vs Rayados

19:05 horas / IZZI

