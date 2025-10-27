Le siguen lloviendo críticas a ‘Chaquito’ por la sequía de goles en Italia

Santiago Giménez, el delantero mexicano que llegó al AC Milan con grandes expectativas, atraviesa un momento complicado en la Serie A.

Aunque el conjunto rossonero se mantiene como firme candidato al título, la falta de gol del atacante ha encendido las alarmas. Massimiliano Allegri ha salido en su defensa, destacando su entrega y disposición, pero la paciencia dentro del club comienza a agotarse y la presión sobre el “Bebote” va en aumento.

En ocho partidos disputados en la liga italiana, Giménez aún no logra marcar y solo ha contribuido con una asistencia. Si bien el técnico ha valorado su trabajo táctico y sacrificio, los números no lo acompañan. Allegri incluso ha señalado que el delantero necesita mostrar mayor “obsesión por el gol” y la “ferocidad” que exige un club del tamaño del Milan.

De acuerdo con información de Corriere dello Sport, el estratega italiano ya estaría analizando opciones para reforzar la delantera en el mercado invernal. Esa posibilidad pone en entredicho el futuro inmediato del mexicano, quien enfrenta su primera experiencia en un club de élite europea bajo una presión creciente. La llegada de un nuevo atacante podría reducir sus minutos y complicar aún más su permanencia en el equipo.

La situación se tensó aún más tras las declaraciones del periodista Claudio Raimondi, de Sport Mediaset, quien lanzó un claro ultimátum: “Santiago Giménez tiene dos meses para redimirse. El Milan ya busca alternativas ofensivas para enero. O despierta... o su etapa en el club podría terminar antes de lo previsto”.

Con el tiempo en su contra, Santiago Giménez se enfrenta a un reto decisivo. Los próximos encuentros serán clave para demostrar que puede ser el goleador que el Milan necesita y justificar la confianza depositada en él.

Aún tiene margen para revertir la situación y consolidarse como una pieza importante, pero deberá hacerlo pronto si quiere mantener viva su aventura en la Serie A.