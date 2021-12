León derrota al Atlas y logra la ventaja en la final de la Liga MX

Futbol de momentos, quien la tiene la aprovecha y Atlas casi se sale con la suya, pero apareció un ángel y le dio el triunfo parcial al León. Ángel Mena no quería acercarse al punto de penalti, mucha gente en el manchón, pero cuando tomó el balón sabía donde lo iba a tirar, reventó la red y puso a La Fiera con una mano en el trofeo.Triunfo de 3-2 de León sobre el Atlas en el juego de ida por la final del Apertura 2021. En un partido que fue digno de por lo que se juega, los Rojinegros salieron con la misión de romper la maldición de 70 años sin gritar campeón, pero León no sabe darse por vencido y luchó hasta el final.

De estar abajo 1-2, Mena apareció con dos chispazos y dio la vuelta al marcador. Un gol de ventaja y el próximo domingo, en el Jalisco, la historia se terminará de escribir, la que por lo menos por hoy, pinta del lado de los Panzas Verdes.

Juego de ajedrez, donde se notó la mano de los técnicos, intentando sorprender sobre la marcha, pero sin alejarse de su ADN, de lo que los llevó a la lucha por ser campeones. Atlas inició sorprendiendo, y marcó; León se replegó y empató... Cuando ambos estaban en su papel, los tapatíos se sacaron el as con un golazo a base de riñones de Julio Furch, que parecía los hacía quedarse con la ventaja, hasta que el Ángel bajó del cielo... Mena dio el empate a dos.

Nada para nadie, todo lo dejan para el Jalisco. Luis Reyes salió como lateral, pero jugó como extremo. León no se esperaba tan adelantado al “Hueso”, quien los sorprendió en un saque de banda para meter el gol que abrió el juego (12’). El partido entró en el terreno que le fascina al Atlas: con ventaja y aguantar.