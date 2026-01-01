Entre lágrimas y críticas: así se vivió el final de ‘Stranger Things’

Una vez más, ‘Stranger Things’ se llevó la atención del público dentro y fuera del streaming, esta vez por su esperado final, no solo de temporada, sino de la serie que, tras 10 años desde su estreno, concluyó su aventura. Aunque persiste una ola de comentarios mixtos, lo cierto es que se mantiene entre los temas más comentados en redes sociales y conversaciones digitales.

De hecho, hasta la tarde de este jueves, los nombres de Maya Hawke, Noah Schnapp y Millie Bobby Brown se mantenían como tendencia en redes, tanto por sus personajes como por la manera en la que se despidieron del proyecto.

Sin spoilers, se puede adelantar que, tras varios retos, el Upside Down dejó de ser una amenaza para los habitantes de Hawkins, y que el temido Vecna encontró su destino en manos de sus rivales tras cinco temporadas. Todo ello incluyó “amargas” despedidas que no dejaron del todo satisfecha a la audiencia.