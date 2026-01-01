Entre lágrimas y críticas: así se vivió el final de ‘Stranger Things’

    Entre lágrimas y críticas: así se vivió el final de 'Stranger Things'
    Despedida. El elenco de Stranger Things se despide de una de las series más exitosas de Netflix, tras casi una década marcando a toda una generación.

Tras casi 10 años de aventuras, nervios, risas y lágrimas, los fanáticos de la serie se despiden de este proyecto encabezado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Noah Schnapp

Una vez más, ‘Stranger Things’ se llevó la atención del público dentro y fuera del streaming, esta vez por su esperado final, no solo de temporada, sino de la serie que, tras 10 años desde su estreno, concluyó su aventura. Aunque persiste una ola de comentarios mixtos, lo cierto es que se mantiene entre los temas más comentados en redes sociales y conversaciones digitales.

De hecho, hasta la tarde de este jueves, los nombres de Maya Hawke, Noah Schnapp y Millie Bobby Brown se mantenían como tendencia en redes, tanto por sus personajes como por la manera en la que se despidieron del proyecto.

Sin spoilers, se puede adelantar que, tras varios retos, el Upside Down dejó de ser una amenaza para los habitantes de Hawkins, y que el temido Vecna encontró su destino en manos de sus rivales tras cinco temporadas. Todo ello incluyó “amargas” despedidas que no dejaron del todo satisfecha a la audiencia.

¿QUÉ PASÓ CON EL FINAL DE ‘STRANGER THINGS’?

La expectativa y los nervios podían sentirse en el aire, pues el penúltimo episodio de la temporada, titulado ‘El Puente’, recibió una ola de críticas y se convirtió en el capítulo peor valorado de toda la serie, con una puntuación media del 56% en el sitio Rotten Tomatoes.

Además, minutos antes de su estreno, la plataforma de Netflix colapsó temporalmente ante la enorme demanda de los fans por conocer el desenlace del proyecto creado por los hermanos Matt y Ross Duffer, lo que provocó frustración y múltiples quejas de internautas.

Como era de esperarse, las reacciones de los fanáticos ante el final de la serie no se hicieron esperar. En vísperas de Año Nuevo, muchos usuarios dejaron las celebraciones de lado para compartir reseñas y comentarios sobre el cierre de la historia.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórico! Zootopia 2 se convierte en la película animada más taquillera de Disney

“Triste, pero con estilo”, escribieron algunos fanáticos que prefirieron despedir el año viendo el episodio final. “No acabé Stranger Things, Stranger Things acabó conmigo”, fue uno de los comentarios más compartidos.

Mientras algunos calificaron el final como “emocionante” y “satisfactorio”, celebrando el cierre de la historia y el arco de los protagonistas, otros criticaron el ritmo, ciertas decisiones narrativas y las subtramas que quedaron sin resolver. (Con información de El Universal).

