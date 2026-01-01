Capturan a ‘El Sagitario’ en operativo federal en Culiacán; lo trasladan a CDMX

/ 1 enero 2026
    Capturan a 'El Sagitario' en operativo federal en Culiacán; lo trasladan a CDMX
    Tras la detención, Inzunza Noriega y los otros tres capturados fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México por personal naval. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Un cateo ejecutado con despliegue aéreo y terrestre reactivó el foco sobre la reorganización de células criminales en el noroeste

CDMX.- Autoridades federales detuvieron en un inmueble de Culiacán, Sinaloa, a Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado como uno de los operadores del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, ligado a la facción criminal asociada a los Beltrán Leyva.

La captura se realizó tras una orden de cateo otorgada por un juez federal con base en datos de prueba recabados durante trabajos de investigación; el operativo derivó en la detención del objetivo y tres personas más, así como el aseguramiento de armas de fuego y diversas cantidades de droga, de acuerdo con reportes difundidos este miércoles.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes ubicaron el domicilio intervenido y cumplieron el mandato judicial, según fuentes federales.

Tras la detención, Inzunza Noriega y los otros tres capturados fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México por personal naval, para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que determinará su situación jurídica.

Fuentes estatales señalaron que, durante la diligencia, un helicóptero de la Semar sobrevoló la zona, mientras en tierra se observó la presencia de unidades con protección blindada, como parte del despliegue de seguridad alrededor del inmueble cateado.

El detenido es padre de Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, quien fue abatido el 30 de noviembre de 2025 durante cateos en Sinaloa; en ese operativo se reportó la detención de presuntos integrantes de la célula y el aseguramiento de armas, una granada y una bolsa con pastillas de fentanilo, además del hallazgo de laboratorios clandestinos y aseguramientos de drogas sintéticas y precursores químicos.

En aquella acción, las autoridades informaron que el enfrentamiento se originó tras una agresión armada contra uniformados, quienes respondieron al ataque; el caso cobró relevancia por el volumen de lo asegurado y por la identificación de la célula operativa en la región. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

