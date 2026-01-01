Mamdani promete una ‘nueva era’ para Nueva York y servir tanto a votantes como críticos

NUEVA TORK.- El nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, prometió este jueves, durante su discurso de toma de posesión en una ceremonia ante miles de personas, una “nueva era” para la ciudad y servir tanto al millón de personas que lo votaron como a aquellos que no.

“Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o ven la política permanentemente rota, y aunque solo la acción cambia las ideas, les prometo esto: si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde”, afirmó el regidor tras la jura, en la que le guió el senador izquierdista Bernie Sanders.

Mamdani, de 34 años, que es el primer alcalde musulmán y juró sobre un corán de su familia, dio un discurso unificador, con alusiones a la diversidad social que caracteriza a Nueva York, y reivindicó “valentía” para cumplir con sus promesas de atajar el alto coste de vida y hacer la ciudad asequible.

“Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso”, sentenció, abogando por “la calidez del colectivismo” frente a la “frialdad del individualismo agreste”.

A lo largo de unos veinte minutos, apeló a los neoyorquinos a través de sus experiencias creciendo y viviendo en la ciudad, se propuso demostrar que “la izquierda puede gobernar” y “dar ejemplo”, y sostuvo: “fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista”.

Mamdani criticó que administraciones anteriores “acudieron al sector privado mientras aceptaban la mediocridad de quienes servían al público”.

También adelantó una “reforma del sistema fiscal de las propiedades roto” y un “departamento de seguridad comunitaria que abordará la crisis de salud mental y permitirá a la policía centrarse en su trabajo”.

Miles de personas arroparon al alcalde en su toma de posesión pese al intenso frío, incluyendo políticos y ciudadanos, entre ellos celebridades como Susan Sarandon o John Turturro, y escucharon atentamente el discurso, vitoreando ante las llamadas de Mamdani a involucrarse en la vida pública.

Sanders, una de las inspiraciones de Mamdani, fue el encargado de guiarle en el juramento, no sin antes dar un discurso en el que reclamó “un gobierno que trabaje para todos, no solo los ricos”, y elogió al alcalde por movilizar a los votantes en un mundo que “pierde la fe en la democracia”.

“Compartiste tus sueños y esperanzas de futuro para esta ciudad, y en el proceso se enfrentaste al ‘establishment’ demócrata y republicano, al presidente de EE.UU. y a algunos oligarcas enormemente ricos, y los venciste en el mayor revés político de la historia moderna estadounidense”, dijo.

Sanders, que causo furor entre el público, revindicó que Mamdani no es “comunista” y “radical”, como lo tildan sus oponentes, puesto que promete cosas “que países de todo el mundo han hecho durante años”, como vivienda asequible, cuidado infantil y autobuses gratuitos.