Leyendas que podrían jugar su último Mundial en 2026: Messi, Cristiano, Neymar y otras despedidas históricas

Leyendas que podrían jugar su último Mundial en 2026: Messi, Cristiano, Neymar y otras despedidas históricas

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El Mundial 2026 no sólo marcará el inicio de una nueva era con 48 selecciones; también podría ser la última Copa del Mundo para varias leyendas que definieron una generación

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El Mundial 2026 promete ser una fiesta de bienvenida para nuevas figuras, pero también puede convertirse en una ceremonia de despedida para varios nombres que marcaron época. Aunque muchos todavía no han hecho oficial su retiro internacional, la edad, el desgaste competitivo y el momento de sus carreras colocan a varias leyendas ante una posible última Copa del Mundo.

La edición que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá tendrá un valor emocional especial. No sólo será el torneo más grande de la historia, sino también el escenario donde futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modrić, Guillermo Ochoa, Manuel Neuer, Edin Džeko y N’Golo Kanté podrían escribir el último capítulo mundialista de sus carreras.

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Messi, la última función del campeón

Lionel Messi llegaría con Argentina como campeón defensor y con la posibilidad de cerrar el círculo más perfecto de su carrera. A los 38 años, el capitán albiceleste todavía compite a alto nivel con Inter Miami y apunta a disputar su sexta Copa del Mundo.

El dato que agranda su leyenda es contundente: Messi suma 13 goles mundialistas, récord para un futbolista argentino. En 2026, su historia podría tener un último baile con la corona todavía en sus manos.

$!Lionel Messi buscaría despedirse del Mundial con Argentina como campeón defensor.
Lionel Messi buscaría despedirse del Mundial con Argentina como campeón defensor. FOTO: ESPECIAL

Cristiano Ronaldo y la obsesión que le falta

Cristiano Ronaldo también mira hacia su sexto Mundial, ahora con Portugal y con el único gran título que le falta como obsesión final. A los 41 años, su presencia sería histórica por longevidad, ambición y vigencia.

Con 143 goles con Portugal, el delantero mantiene una marca imponente a nivel de selecciones. El Mundial 2026 aparece como la última gran oportunidad para perseguir el trofeo que siempre se le negó.

$!Cristiano Ronaldo persigue en 2026 el único gran trofeo que le falta con Portugal.
Cristiano Ronaldo persigue en 2026 el único gran trofeo que le falta con Portugal. FOTO: ESPECIAL

Neymar, entre la duda física y la esperanza de Brasil

Neymar Jr. llega como una incógnita física, pero también como una esperanza emocional para Brasil. Carlo Ancelotti ha dejado abierta la puerta para el ‘10’, siempre que se encuentre en forma y pueda sostener el ritmo competitivo que exige una Copa del Mundo.

Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil, con 79 tantos, pero todavía carga con la herida de no haber conquistado el Mundial. En 2026 podría vivir su última oportunidad de sanar esa cuenta pendiente.

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Neymar podría vivir su última oportunidad mundialista con Brasil. FOTO: ESPECIAL

Modrić, Ochoa y Neuer: símbolos de una era

Luka Modrić representa la elegancia de Croacia y una generación que compitió de igual a igual contra las potencias. Si llega a 2026, lo hará como símbolo absoluto de un ciclo dorado, luego de disputar 19 partidos en cuatro Mundiales.

Guillermo Ochoa, por su parte, apunta a una sexta Copa del Mundo con México, un logro reservado para muy pocos. A los 40 años, Memo se mantiene en la pelea por un lugar y su historia ya forma parte del imaginario tricolor, tras estar presente en todos los Mundiales desde 2006.

Manuel Neuer también aparece en la conversación. Aunque se retiró de la Selección de Alemania en 2024, su posible regreso rumbo a 2026 mantiene viva la posibilidad de una última llamada. Campeón del mundo en 2014, el arquero alemán podría cerrar su historia internacional con otro capítulo inesperado.

$!Luka Modrić encarna la nostalgia dorada de una Croacia que marcó época.
Luka Modrić encarna la nostalgia dorada de una Croacia que marcó época. FOTO: ESPECIAL

Džeko y Kanté, veteranos con corazón mundialista

Edin Džeko lidera a Bosnia y Herzegovina como goleador, capitán y sobreviviente de mil batallas. A los 40 años, su presencia tendría aroma de despedida mayor, respaldada por sus 73 goles con la selección.

N’Golo Kanté también podría tener una última Copa con Francia, después de volver al radar de Les Bleus por su rendimiento y experiencia. Con 67 partidos y dos goles con Francia, el mediocampista representa la humildad competitiva de una generación campeona.

$!N’Golo Kanté podría vivir en 2026 su última Copa del Mundo con Francia, como símbolo silencioso de una generación campeona.
N’Golo Kanté podría vivir en 2026 su última Copa del Mundo con Francia, como símbolo silencioso de una generación campeona. FOTO: ESPECIAL

El Mundial 2026 tendrá nuevas promesas, nuevas sedes y una dimensión inédita, pero también puede ser recordado como el torneo donde varias leyendas dijeron adiós. Si el futbol suele guardar sus mejores postales para los momentos finales, Norteamérica podría convertirse en el escenario de una despedida generacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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