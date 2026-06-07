Leyendas que podrían jugar su último Mundial en 2026: Messi, Cristiano, Neymar y otras despedidas históricas

El Mundial 2026 promete ser una fiesta de bienvenida para nuevas figuras, pero también puede convertirse en una ceremonia de despedida para varios nombres que marcaron época. Aunque muchos todavía no han hecho oficial su retiro internacional, la edad, el desgaste competitivo y el momento de sus carreras colocan a varias leyendas ante una posible última Copa del Mundo. La edición que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá tendrá un valor emocional especial. No sólo será el torneo más grande de la historia, sino también el escenario donde futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modrić, Guillermo Ochoa, Manuel Neuer, Edin Džeko y N’Golo Kanté podrían escribir el último capítulo mundialista de sus carreras.

Messi, la última función del campeón Lionel Messi llegaría con Argentina como campeón defensor y con la posibilidad de cerrar el círculo más perfecto de su carrera. A los 38 años, el capitán albiceleste todavía compite a alto nivel con Inter Miami y apunta a disputar su sexta Copa del Mundo. El dato que agranda su leyenda es contundente: Messi suma 13 goles mundialistas, récord para un futbolista argentino. En 2026, su historia podría tener un último baile con la corona todavía en sus manos.

Cristiano Ronaldo y la obsesión que le falta Cristiano Ronaldo también mira hacia su sexto Mundial, ahora con Portugal y con el único gran título que le falta como obsesión final. A los 41 años, su presencia sería histórica por longevidad, ambición y vigencia. Con 143 goles con Portugal, el delantero mantiene una marca imponente a nivel de selecciones. El Mundial 2026 aparece como la última gran oportunidad para perseguir el trofeo que siempre se le negó.

Neymar, entre la duda física y la esperanza de Brasil Neymar Jr. llega como una incógnita física, pero también como una esperanza emocional para Brasil. Carlo Ancelotti ha dejado abierta la puerta para el ‘10’, siempre que se encuentre en forma y pueda sostener el ritmo competitivo que exige una Copa del Mundo. Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil, con 79 tantos, pero todavía carga con la herida de no haber conquistado el Mundial. En 2026 podría vivir su última oportunidad de sanar esa cuenta pendiente.

Modrić, Ochoa y Neuer: símbolos de una era Luka Modrić representa la elegancia de Croacia y una generación que compitió de igual a igual contra las potencias. Si llega a 2026, lo hará como símbolo absoluto de un ciclo dorado, luego de disputar 19 partidos en cuatro Mundiales. Guillermo Ochoa, por su parte, apunta a una sexta Copa del Mundo con México, un logro reservado para muy pocos. A los 40 años, Memo se mantiene en la pelea por un lugar y su historia ya forma parte del imaginario tricolor, tras estar presente en todos los Mundiales desde 2006. Manuel Neuer también aparece en la conversación. Aunque se retiró de la Selección de Alemania en 2024, su posible regreso rumbo a 2026 mantiene viva la posibilidad de una última llamada. Campeón del mundo en 2014, el arquero alemán podría cerrar su historia internacional con otro capítulo inesperado.

Džeko y Kanté, veteranos con corazón mundialista Edin Džeko lidera a Bosnia y Herzegovina como goleador, capitán y sobreviviente de mil batallas. A los 40 años, su presencia tendría aroma de despedida mayor, respaldada por sus 73 goles con la selección. N’Golo Kanté también podría tener una última Copa con Francia, después de volver al radar de Les Bleus por su rendimiento y experiencia. Con 67 partidos y dos goles con Francia, el mediocampista representa la humildad competitiva de una generación campeona.