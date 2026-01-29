Mantener sueldos será un reto para el sector automotriz ante los aranceles de Donald Trump
AMIA considera que tanto costos logísticos como el eje laboral son dos desafíos; economista anticipa que en Coahuila podrían perderse hasta 12 mil empleos
Uno de los principales retos que tendrá la industria automotriz será mantener los sueldos que tiene, aunque para ello deberá mejorarse la productividad ante el impacto de los aranceles de Donald Trump, consideró Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Luego del acuerdo entre el sector automotriz y el Gobierno federal para implementar un Plan Estratégico para la Industria Automotriz, el presidente ejecutivo de la AMIA advirtió sobre los efectos que la llamada medida 232 tendrá en la competitividad del sector.
TE PUEDE INTERESAR: Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex
En entrevista con Gabriela Warkentin, en el programa Así las Cosas, de W Radio, explicó que dicho mecanismo impone un arancel de 25 por ciento a las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos.
Durante el año pasado, en México se fabricaron 3.7 millones de unidades; de ese total, el 90 por ciento se exportó y casi el 80 por ciento tuvo como destino el mercado estadounidense. Por ello, la decisión del gobierno norteamericano colocó a la industria en una encrucijada, debido al fuerte impacto en los costos de producción y exportación, lo que obliga a realizar ajustes internos para preservar la competitividad.
Garza señaló dos áreas clave en las que se debe avanzar. La primera es la reducción de los costos logísticos asociados a la inseguridad, no solo en carreteras, sino también en el transporte ferroviario. Si bien existe el Operativo Escalón de la Guardia Nacional para establecer rutas seguras, reconoció que aún se registran incidentes.
El segundo eje es el laboral. “Somos la industria que mejor paga en México, con salarios 43 por ciento arriba del promedio, y queremos seguir así, pero también necesitamos hablar de productividad”, subrayó.
Añadió que, si bien el sector respalda medidas como el aumento al salario mínimo o la reducción de la jornada a 40 horas, estas deben ir acompañadas de mejoras en eficiencia y desempeño.
TE PUEDE INTERESAR: CTM exige reconversión laboral ante despidos masivos en General Motors Ramos Arizpe
La industria automotriz genera 850 mil empleos directos bien remunerados, aporta 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto, impacta a 65 ramas industriales y concentra el 30 por ciento de las exportaciones totales del país.
Tras la reunión sostenida con la presidenta Claudia Sheinbaum, Garza informó que se acordó integrar grupos de trabajo para afinar el plan estratégico, con una primera revisión prevista en un plazo de dos meses.
En Palacio Nacional encabezamos la reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, que aporta 4.5 por ciento al producto interno bruto.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026
Con una comisión intersecretarial, avanzamos hacia un plan integral. pic.twitter.com/5hldxSjBIL
EFECTO REGRESIVO: EXPERTO
Por su parte, el economista Antonio Serrano Camarena señaló que la industria automotriz presenta altos niveles de rentabilidad y productividad, lo que históricamente ha permitido aumentos salariales por encima de la inflación. Destacó además que se trata de un sector que opera bajo condiciones de libre mercado, sin controles de precios a lo largo de su cadena productiva.
No obstante, advirtió que los aranceles dificultarán la posibilidad de sostener salarios elevados.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: según encuesta, industria automotriz atraviesa con dificultades etapa crucial
“De algún lado tendrá que venir el ajuste: o no se pierden empleos o se ajustan los sueldos. Todo indica que iremos hacia menores salarios, porque son épocas de vacas flacas”, afirmó.
Serrano Camarena consideró que, para entidades como Coahuila, el problema se agrava ante la falta de incentivos gubernamentales o mejoras en infraestructura. Estimó que en la entidad podrían perderse entre 8 mil y 12 mil empleos como resultado de esta reorganización, impulsada tanto por los aranceles como por los cambios tecnológicos.
“Serán principalmente los salarios los que tengan un efecto regresivo dentro de la actividad económica para mantener competitiva a la industria automotriz”, sostuvo. Finalmente, señaló que los sindicatos enfrentarán la disyuntiva de negociar recortes salariales o aceptar despidos, ya sean masivos o graduales, ante un escenario con pocas alternativas.