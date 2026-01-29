Mantener sueldos será un reto para el sector automotriz ante los aranceles de Donald Trump

Uno de los principales retos que tendrá la industria automotriz será mantener los sueldos que tiene, aunque para ello deberá mejorarse la productividad ante el impacto de los aranceles de Donald Trump, consideró Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Luego del acuerdo entre el sector automotriz y el Gobierno federal para implementar un Plan Estratégico para la Industria Automotriz, el presidente ejecutivo de la AMIA advirtió sobre los efectos que la llamada medida 232 tendrá en la competitividad del sector.

En entrevista con Gabriela Warkentin, en el programa Así las Cosas, de W Radio, explicó que dicho mecanismo impone un arancel de 25 por ciento a las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos.

Durante el año pasado, en México se fabricaron 3.7 millones de unidades; de ese total, el 90 por ciento se exportó y casi el 80 por ciento tuvo como destino el mercado estadounidense. Por ello, la decisión del gobierno norteamericano colocó a la industria en una encrucijada, debido al fuerte impacto en los costos de producción y exportación, lo que obliga a realizar ajustes internos para preservar la competitividad.

Garza señaló dos áreas clave en las que se debe avanzar. La primera es la reducción de los costos logísticos asociados a la inseguridad, no solo en carreteras, sino también en el transporte ferroviario. Si bien existe el Operativo Escalón de la Guardia Nacional para establecer rutas seguras, reconoció que aún se registran incidentes.