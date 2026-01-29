América y Palmeiras cierran acuerdo por el préstamo de Raphael Veiga

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 29 enero 2026
    América y Palmeiras cierran acuerdo por el préstamo de Raphael Veiga
    Raphael Veiga jugará en el América tras el acuerdo alcanzado con Palmeiras por su cesión, a la espera de los últimos trámites para su llegada a la Liga MX. FOTO: ESPECIAL

Las Águilas llegaron a un acuerdo para incorporar a Veiga a préstamo, operación que refuerza el mediocampo azulcrema rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX

Las Águilas del Club América y Palmeiras de Brasil llegaron a un acuerdo para el préstamo del mediocampista brasileño Raphael Veiga, reforzando la plantilla americanista de cara al Clausura 2026 y anticipándose al cierre del mercado de fichajes de Liga MX el próximo 9 de febrero.

La operación entre ambos clubes se concretó como un préstamo con opción de compra, la cual podría convertirse en una obligación de compra si se cumplen ciertas cláusulas pactadas en el contrato:

Cargo por la cesión: Se habla de un monto cercano a 1.5 millones de dólares por el préstamo hasta finales de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Sabalenka vs Rybakina: cuándo, a qué hora y en dónde ver la Final del Australian Open 2026

Opción de compra: Podría rondar aproximadamente los 6 millones de dólares, con términos obligatorios si Veiga cumple metas de rendimiento.

Salario: El brasileño podría percibir un salario anual cercano a 2.5–2.7 millones de dólares durante su estancia en México.

Aunque el trato ya fue acordado por clubes y jugador, los documentos finales aún están en trámite y se espera que todo quede formalizado en los próximos días, incluyendo la llegada de Veiga a México para realizar exámenes médicos y firmar su contrato antes de que sea anunciado oficialmente por América.

¿Quién es Raphael Veiga?

Raphael Cavalcante Veiga, de 30 años, es un mediocampista ofensivo brasileño formado en las inferiores del fútbol de Brasil y, hasta ahora, figura destacada de Palmeiras, donde se consolidó como uno de los creativos del equipo.

Internacional con Brasil, Veiga dará el salto fuera de su país por primera vez para unirse al América en la Liga MX.

La llegada de Veiga llega en un momento clave para América, que tras un inicio irregular en el Clausura 2026, busca reforzar su mediocampo y aumentar su producción ofensiva bajo el mando del técnico André Jardine.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Club América
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
De descarriados a descarrilados

De descarriados a descarrilados
true

La mañanera presidencial: una fórmula que se agotó
Asesinan y queman a maestra en Veracruz. Su hija de 15 años y su novio de 16 son señalados como presuntos responsables del crimen.

Asesinan y queman a maestra en Veracruz; hija de 15 años y su novio de 16 los presuntos culpables
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta por el fraude ‘toque fantasma’.

Secretaría de Seguridad advierte por fraude ‘toque fantasma’: Así es el peligroso ‘modus operandi’

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte
En 1993, gastar $2,500 pesos en una consola como la Super Nintendo o el Sega CD era una inversión seria.

Cuando 2 mil 500 pesos compraban una consola legendaria en 1993; equivale a 14 mil pesos actuales
Favorito. El cantante británico amplía su paso por el Estadio GNP Seguros ante la alta demanda de boletos entre sus fans.

¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa
El Real Madrid disputará la fase de Playoffs de la Champions League en busca de asegurar su lugar en los Octavos de Final del torneo europeo.

Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México