América y Palmeiras cierran acuerdo por el préstamo de Raphael Veiga
Las Águilas llegaron a un acuerdo para incorporar a Veiga a préstamo, operación que refuerza el mediocampo azulcrema rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX
Las Águilas del Club América y Palmeiras de Brasil llegaron a un acuerdo para el préstamo del mediocampista brasileño Raphael Veiga, reforzando la plantilla americanista de cara al Clausura 2026 y anticipándose al cierre del mercado de fichajes de Liga MX el próximo 9 de febrero.
La operación entre ambos clubes se concretó como un préstamo con opción de compra, la cual podría convertirse en una obligación de compra si se cumplen ciertas cláusulas pactadas en el contrato:
Cargo por la cesión: Se habla de un monto cercano a 1.5 millones de dólares por el préstamo hasta finales de 2026.
Opción de compra: Podría rondar aproximadamente los 6 millones de dólares, con términos obligatorios si Veiga cumple metas de rendimiento.
Salario: El brasileño podría percibir un salario anual cercano a 2.5–2.7 millones de dólares durante su estancia en México.
Aunque el trato ya fue acordado por clubes y jugador, los documentos finales aún están en trámite y se espera que todo quede formalizado en los próximos días, incluyendo la llegada de Veiga a México para realizar exámenes médicos y firmar su contrato antes de que sea anunciado oficialmente por América.
¿Quién es Raphael Veiga?
Raphael Cavalcante Veiga, de 30 años, es un mediocampista ofensivo brasileño formado en las inferiores del fútbol de Brasil y, hasta ahora, figura destacada de Palmeiras, donde se consolidó como uno de los creativos del equipo.
Internacional con Brasil, Veiga dará el salto fuera de su país por primera vez para unirse al América en la Liga MX.
La llegada de Veiga llega en un momento clave para América, que tras un inicio irregular en el Clausura 2026, busca reforzar su mediocampo y aumentar su producción ofensiva bajo el mando del técnico André Jardine.