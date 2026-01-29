América y Palmeiras cierran acuerdo por el préstamo de Raphael Veiga

Las Águilas del Club América y Palmeiras de Brasil llegaron a un acuerdo para el préstamo del mediocampista brasileño Raphael Veiga, reforzando la plantilla americanista de cara al Clausura 2026 y anticipándose al cierre del mercado de fichajes de Liga MX el próximo 9 de febrero.

La operación entre ambos clubes se concretó como un préstamo con opción de compra, la cual podría convertirse en una obligación de compra si se cumplen ciertas cláusulas pactadas en el contrato:

Cargo por la cesión: Se habla de un monto cercano a 1.5 millones de dólares por el préstamo hasta finales de 2026.

Opción de compra: Podría rondar aproximadamente los 6 millones de dólares, con términos obligatorios si Veiga cumple metas de rendimiento.

Salario: El brasileño podría percibir un salario anual cercano a 2.5–2.7 millones de dólares durante su estancia en México.