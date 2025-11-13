Linkin Park y el CMLL presentan ‘Noche From Zero’, una función especial de lucha libre en la Arena México

El universo del rock alternativo se cruzará con la lucha libre mexicana este viernes 14 de noviembre, cuando Linkin Park y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presenten la función especial “Noche From Zero” en la Arena México.

La colaboración, inédita para ambas partes, servirá como antesala al concierto que la banda ofrecerá en el Corona Capital y transformará el tradicional Viernes Espectacular en una velada completamente tematizada alrededor del grupo.

AMBIENTACIÓN ESPECIAL EN LA ARENA MÉXICO

La Arena México será intervenida con elementos visuales y estilísticos inspirados en Linkin Park, desde iluminación y gráficas hasta mercancía exclusiva de edición limitada para los aficionados que asistan.

La función formará parte del calendario regular del CMLL, pero contará con la identidad de la banda en la bienvenida, la presentación de luchadores y activaciones previas al show.