Linkin Park y el CMLL presentan ‘Noche From Zero’, una función especial de lucha libre en la Arena México

/ 13 noviembre 2025
    Linkin Park y el CMLL presentan ‘Noche From Zero’, una función especial de lucha libre en la Arena México
    El CMLL transformará la Arena México con la estética de Linkin Park en una noche histórica. La función presentará seis luchas, mercancía limitada y un duelo estelar creado para esta colaboración. FOTO: X

La banda estadounidense y el Consejo Mundial de Lucha Libre unirán fuerzas este viernes 14 de noviembre para presentar un duelo estelar entre Team Linkin y Team Park

El universo del rock alternativo se cruzará con la lucha libre mexicana este viernes 14 de noviembre, cuando Linkin Park y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presenten la función especial “Noche From Zero” en la Arena México.

La colaboración, inédita para ambas partes, servirá como antesala al concierto que la banda ofrecerá en el Corona Capital y transformará el tradicional Viernes Espectacular en una velada completamente tematizada alrededor del grupo.

AMBIENTACIÓN ESPECIAL EN LA ARENA MÉXICO

La Arena México será intervenida con elementos visuales y estilísticos inspirados en Linkin Park, desde iluminación y gráficas hasta mercancía exclusiva de edición limitada para los aficionados que asistan.

La función formará parte del calendario regular del CMLL, pero contará con la identidad de la banda en la bienvenida, la presentación de luchadores y activaciones previas al show.

LA CARTELERA COMPLETA DE “NOCHE FROM ZERO”

La función contará con seis combates, incluido un duelo estelar temático que enfrenta a dos bandos creados para esta noche especial:

Lucha inicial: Oro Jr. y Diamond vs Pólvora y El Coyote, en una batalla que retoma la rivalidad directa entre ambas duplas.

Relevos atómicos (4×4): Stigma, Rayo Metálico, Pegasso y Arkalis vs Kraneo, Calavera Jr. I, Infarto y Calavera Jr. II, choque que reúne experiencia y estilos contrastantes.

Lucha femenil: Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica vs Zeuxis, Lluvia y Valkyria, una de las batallas más sólidas de la noche dentro de la división de mujeres.

Campeonato Nacional de Tríos: Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde defenderán su cetro ante Akuma y Los Gemelos Diablo, quienes llegaron a esta oportunidad tras una racha ascendente.

Duelo internacional de parejas: Los campeones de parejas de NJPW Strong, Templario y TJP, chocarán ante Ángel de Oro y Niebla Roja, titulares del CMLL, en un enfrentamiento de alto nivel aunque sin cinturones en disputa.

Lucha estelar – Team Linkin vs Team Park: Atlantis Jr. y Neón (Team Linkin) medirán fuerzas contra Volador Jr. y Hechicero (Team Park), combate creado específicamente para esta colaboración.

HORARIO Y DETALLES PARA LOS AFICIONADOS

La función dará inicio a las 8:30 de la noche en la Arena México, con acceso anticipado para quienes deseen adquirir la mercancía oficial limitada de la banda.

Las dinámicas de presentación y el espectáculo previo están diseñados para intercambiar elementos visuales entre el CMLL y la estética característica de Linkin Park.

UN CRUCE HISTÓRICO ENTRE ROCK Y LUCHA LIBRE

La colaboración llega en un momento clave para la banda, que se encuentra en plena gira internacional y con un fuerte arraigo entre el público mexicano.

Para el CMLL, “Noche From Zero” representa una apuesta por expandir su audiencia y ofrecer una mezcla de espectáculo, música y tradición luchística que conecta con nuevas generaciones.

Temas


Lucha Libre
previa

Localizaciones


CDMX
Arena Ciudad de México

Organizaciones


CMLL
Linkin Park

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

