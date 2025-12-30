Estados donde nevará y habrá lluvia engelante en México durante el Fin de Año

El frente frío número 25 muestra sus efectos severos en la recta final de 2025; sin embargo, habrá estados de la República Mexicana donde existirán la posibilidad de nieve, aguanieve y temperaturas extremas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Frente frío #25 y la masa de aire ártico que lo impulsa ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, así como evento de “Norte” intenso en la costa de Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como fuerte a muy fuerte en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Durante el martes 30 de diciembre, el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, Campeche y Quintana Roo y lluvias fuertes en Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

A su vez, la masa de aire ártico que impulsa al frente, mantendrá el evento de “Norte” intenso en la costa de Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como fuerte a muy fuerte en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; así como la posible caída de nieve o aguanieve en cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Mientras que para el 31 de diciembre, el frente frío #25 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar al país, mientras que la masa de aire ártico asociada al frente cubrirá el noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, y ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos en la península de Yucatán.

Asimismo, se mantendrá el evento de Norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, condiciones que disminuirá paulatinamente durante la tarde; además de oleaje de 3 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

Se prevé que la masa de aire ártico comience a modificar sus características térmicas al finalizar el día.

TEMPERATURAS BAJAS Y POTENCIAL CAÍDA DE NIEVE

- Potencial de nieve y/o aguanieve: Cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

- Temperaturas menores a -5°C: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

- Temperaturas -5 a 0°C: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

- Temperaturas de 0 a 5°C: Zonas serranas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora y Durango (oeste).

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.