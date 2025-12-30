Profeco: Estos son los precios más bajos de las uvas para tu brindis de Año Nuevo

/ 30 diciembre 2025
    Profeco: Estos son los precios más bajos de las uvas para tu brindis de Año Nuevo
    El brindis de Año Nuevo es el momento ideal para cerrar un ciclo y recibir el siguiente con los brazos abiertos, con deseos de felicidad, abundancia y fraternidad.

La Procuraduría publicó su Guía de Consumo de esta fruta, a través de su Revista del Consumidor del mes de diciembre, donde se hace también una clasificación de la uva según su uso y sus características

El brindis de Año Nuevo es el momento ideal para cerrar un ciclo y recibir el siguiente con los brazos abiertos, con deseos de felicidad, abundancia y fraternidad.

Para este acto solemne, se suelen utilizar 12 uvas por persona, haciendo referencia a cada mes del año. Al comer cada una, se hacen piden deseos o se dicen los propósitos para el año entrante.

En este contexto, y para beneficiar tu bolsillo, conoce aquí los precios por kilogramo de las uvas verdes y moradas en todo México, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

PRECIOS DE LAS UVAS PARA EL BRINDIS DE AÑO NUEVO, SEGÚN PROFECO

En la siguiente lista, encontrarás los precios según el tipo de uva, según un análisis de la Profeco:

1. Uva globo o red globo: Hasta el 19 de diciembre, el precio promedio estaba en $89.57 por kilo.

* Precios bajos: Alsuper sucursal Coss, ubicada en Saltillo, Coahuila, a un precio de $36.90 el kilo; en Ley sucursal La Paz, de La Paz, Baja California, en $39.90 el kilo, y en Chedraui de Cancún, Quintana Roo, en $49.90 pesos el kilo.

* Precios altos: Tienda UNAM, Coyoacán, Ciudad de México, en $122.13 el kilo; en Mercado Pedro Sainz de Baranda, Campeche, Campeche, a $120.00 pesos el kilo y también, en los mercados José María Pino Suarez y De la Sierra, en Villahermosa, Tabasco, en $110.00 pesos el kilo.

2. Uva Thompson o blanca sin semilla: El precio promedio por kilo de esta uva fue de $102.17 pesos.

* Precios bajos: El precio más bajo se registró en Ley, sucursal La Paz, ubicada en La Paz, Baja California, a un precio de $59.90 el kilo. Asimismo, en los mercados Aeropuerto y Voy Abastos, de Cd. Juárez, Chihuahua, en $69.00 pesos el kilo, y a $78.80 el kilo en Soriana Híper sucursal Rio de Tijuana, Baja California.

* Precio alto: El precio más elevado registrado en el monitoreo fue de $160.00 pesos el kilo, en el Mercado Abastos de Guadalajara, Jalisco; Mercado Lucas de Gálvez de Mérida, Yucatán; Mercado Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca; en los mercados público 5 de mayo y de los Ancianos, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y en el Mercado Malibran de Veracruz.

3. Red o uva roja sin semilla: Para esta variedad, el precio promedio fue de $90.67 pesos.

* Precio bajo: El precio más bajo, de $49.90 el kilo, se ubicó en Chedraui, Cancún, Quintana Roo; en el Mercado Revolución San Juan, Morelia, Michoacán, en $60.00 pesos el kilo y también, en el Mercado Aeropuerto, Cd. Juárez, Chihuahua, en $69.00 pesos el kilo.

* Precio alto: El precio máximo fue de $149.00 pesos el kilo y se localizó en H.E.B sucursal 2984, de León, Guanajuato; en Súper Aki de Cancún, Quintana Roo, se ubicó en $147.00 pesos el kilo, y en Sumesa, sucursal San Ángel y Sucursal Bajío, en la Ciudad de México, en $139.00 pesos el kilo.

Es importante destacar que los precios pueden variar según la región y el supermercado donde se adquieran. Asimismo, se pueden consultar los precios de todas las ciudades están disponibles en la página de la Profeco: https://qqp.profeco.gob.mx/

PROFECO: ESTA ES LA GUÍA DE CONSUMO DE LAS UVAS

La Procuraduría publicó su Guía de Consumo de esta fruta, a través de su Revista del Consumidor del mes de diciembre, donde se hace también una clasificación de la uva según su uso y sus características.

1. Uva fruta: Se consume fresca, es más carnosa y suele ser con y sin semilla.

2. Uva pasa: Se obtiene mediante un proceso de deshidratación, más seca y concentrada.

3. Uva industrial: Es más ácida, ideal para la elaboración de vinos, jugos y jaleas.

Profeco expuso que entre los principales beneficios de la uva, destaca la propiedad de ser un poderoso antioxidante, por su contenido de fibra que también la convierte en un laxante suave, además contiene taninos y ácido cafeico (compuesto orgánico antioxidante) que son potentes bactericidas, y cuenta con hidratos de carbono de rápida asimilación.

“Dentro de su composición nutricional ofrece minerales como el potasio, esencial para la función de los impulsos nerviosos y los músculos, así como el magnesio y calcio, que apoyan la concentración muscular y la función cardiaca. Proporciona también ácido fólico, que favorece la formación de glóbulos rojos y blancos, y vitamina B6 que mantiene la función cerebral”.

