Profeco: Estos son los precios más bajos de las uvas para tu brindis de Año Nuevo

El brindis de Año Nuevo es el momento ideal para cerrar un ciclo y recibir el siguiente con los brazos abiertos, con deseos de felicidad, abundancia y fraternidad.

Para este acto solemne, se suelen utilizar 12 uvas por persona, haciendo referencia a cada mes del año. Al comer cada una, se hacen piden deseos o se dicen los propósitos para el año entrante.

En este contexto, y para beneficiar tu bolsillo, conoce aquí los precios por kilogramo de las uvas verdes y moradas en todo México, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

PRECIOS DE LAS UVAS PARA EL BRINDIS DE AÑO NUEVO, SEGÚN PROFECO

En la siguiente lista, encontrarás los precios según el tipo de uva, según un análisis de la Profeco:

1. Uva globo o red globo: Hasta el 19 de diciembre, el precio promedio estaba en $89.57 por kilo.

* Precios bajos: Alsuper sucursal Coss, ubicada en Saltillo, Coahuila, a un precio de $36.90 el kilo; en Ley sucursal La Paz, de La Paz, Baja California, en $39.90 el kilo, y en Chedraui de Cancún, Quintana Roo, en $49.90 pesos el kilo.

* Precios altos: Tienda UNAM, Coyoacán, Ciudad de México, en $122.13 el kilo; en Mercado Pedro Sainz de Baranda, Campeche, Campeche, a $120.00 pesos el kilo y también, en los mercados José María Pino Suarez y De la Sierra, en Villahermosa, Tabasco, en $110.00 pesos el kilo.

2. Uva Thompson o blanca sin semilla: El precio promedio por kilo de esta uva fue de $102.17 pesos.

* Precios bajos: El precio más bajo se registró en Ley, sucursal La Paz, ubicada en La Paz, Baja California, a un precio de $59.90 el kilo. Asimismo, en los mercados Aeropuerto y Voy Abastos, de Cd. Juárez, Chihuahua, en $69.00 pesos el kilo, y a $78.80 el kilo en Soriana Híper sucursal Rio de Tijuana, Baja California.

* Precio alto: El precio más elevado registrado en el monitoreo fue de $160.00 pesos el kilo, en el Mercado Abastos de Guadalajara, Jalisco; Mercado Lucas de Gálvez de Mérida, Yucatán; Mercado Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca; en los mercados público 5 de mayo y de los Ancianos, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y en el Mercado Malibran de Veracruz.

3. Red o uva roja sin semilla: Para esta variedad, el precio promedio fue de $90.67 pesos.

* Precio bajo: El precio más bajo, de $49.90 el kilo, se ubicó en Chedraui, Cancún, Quintana Roo; en el Mercado Revolución San Juan, Morelia, Michoacán, en $60.00 pesos el kilo y también, en el Mercado Aeropuerto, Cd. Juárez, Chihuahua, en $69.00 pesos el kilo.

* Precio alto: El precio máximo fue de $149.00 pesos el kilo y se localizó en H.E.B sucursal 2984, de León, Guanajuato; en Súper Aki de Cancún, Quintana Roo, se ubicó en $147.00 pesos el kilo, y en Sumesa, sucursal San Ángel y Sucursal Bajío, en la Ciudad de México, en $139.00 pesos el kilo.