Cristiano Ronaldo sorprende a Messi tras su retiro de Argentina: ¿qué le escribió en Instagram?

Cristiano Ronaldo dejó de lado cualquier debate histórico para sumarse a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El portugués reaccionó al mensaje que el capitán de la Albiceleste publicó en Instagram después de disputar su último partido internacional y le dedicó unas palabras que rápidamente se viralizaron. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina”, escribió CR7, quien cerró enviándole un abrazo.

El comentario llamó la atención por venir del futbolista que compartió con Messi la mayor rivalidad individual del futbol moderno durante casi dos décadas.

Messi utilizó sus redes sociales para confirmar que el duelo del martes 6 de octubre ante Benín fue su última aparición con Argentina. El rosarino admitió que ya extrañaba vestir la camiseta celeste y blanca, agradeció a su familia, compañeros y técnicos y aseguró que estaba convencido de haber tomado la decisión correcta. La despedida en el Estadio Monumental tuvo un cierre deportivo a la altura del homenaje. Argentina venció 3-0 a Benín ante más de 85 mil aficionados, con Messi como protagonista al marcar un gol de penal y entregar dos asistencias. Así terminó una trayectoria de 21 años con la selección mayor. El mensaje de Cristiano añadió otro capítulo a una relación marcada por la competencia.

Messi y Ronaldo dominaron una época desde Barcelona y Real Madrid, respectivamente, aunque fuera de la cancha ambos han dejado muestras públicas de respeto pese al eterno debate sobre quién es el mejor. Mientras Messi cerró definitivamente su ciclo con la Albiceleste, Cristiano Ronaldo todavía no ha anunciado su retiro de Portugal. A sus 41 años, el delantero mantiene abierta la posibilidad de regresar con su selección pese al reciente conflicto que protagonizó con el técnico Jorge Jesus.