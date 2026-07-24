Los Diablos Rojos siguen aplastantes y ya aseguraron su lugar en playoffs

El conjunto dirigido por Lorenzo Bundy presume el mejor récord de la LMB, con marca de 54-26 (.675) , además de liderar la Zona Sur con una ventaja de 7.5 juegos sobre los Olmecas de Tabasco . La clasificación representa el noveno pase consecutivo a playoffs para la franquicia, reflejo de la consistencia que ha mantenido en los últimos años.

La clasificación quedó asegurada tras la derrota de los Guerreros de Oaxaca el 22 de julio , resultado que otorgó matemáticamente el boleto a los capitalinos, aun cuando esa misma noche cayeron frente a los Bravos de León .

Los Diablos Rojos del México se convirtieron en el primer equipo clasificado a la postemporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) , consolidando una campaña de dominio absoluto que alimenta la ilusión de conquistar el tricampeonato , la anhelada “Misión 18” de la organización escarlata.

La temporada de los Diablos también ha estado marcada por actuaciones históricas. Antes de enfrentar a León, el equipo encadenó 14 victorias consecutivas, la segunda mejor racha en la historia de la organización, quedándose a un triunfo de igualar el récord de 15 éxitos consecutivos establecido en 1940. La seguidilla terminó el 22 de julio, cuando los Bravos remontaron con un rally de cuatro carreras en la sexta entrada.

La serie entre ambas novenas dejó además un capítulo memorable para la LMB. El primer encuentro se extendió a 19 entradas y 6 horas con 29 minutos de duración, estableciendo nuevos récords de liga con 23 lanzadores utilizados y 25 ponches en extrainnings, en uno de los partidos más largos e intensos de los últimos años.

Pensando en la postemporada, la directiva reforzó su bullpen con la incorporación del zurdo dominicano Génesis Cabrera, quien llegó procedente de las sucursales Triple A de Philadelphia Phillies y Kansas City Royals. Aunque debutó con derrota al permitir cuatro carreras en dos tercios de entrada, su experiencia en Grandes Ligas representa un recurso importante para fortalecer el cuerpo de relevistas.

En el plano ofensivo, los Diablos también han impuesto condiciones. Antes de la serie frente a León, rompieron el récord de la franquicia de más grand slams en una temporada, con 10, superando la marca de nueve establecida en 2005.

Jugadores como Francisco Mejía, Julián Ornelas y José Marmolejos han liderado un lineup que se ha caracterizado por producir carreras en momentos clave. En el segundo juego ante los Bravos, los capitalinos tomaron ventaja de 3-0, pero León reaccionó para quedarse con el triunfo, pese al cuadrangular de Robinson Canó en la novena entrada.

Con el boleto asegurado y el liderato de la Zona Sur prácticamente encaminado, los Diablos afrontarán el cierre de la campaña regular, que concluye el 6 de agosto, con el objetivo de llegar en plenitud a una postemporada que comenzará el 9 de agosto.

La prioridad para Lorenzo Bundy será mantener sano al roster, fortalecer el bullpen y conservar el poder ofensivo que ha distinguido al equipo durante toda la temporada. Mientras tanto, la afición escarlata mantiene viva la esperanza de celebrar un tercer campeonato consecutivo, una hazaña reservada para las grandes dinastías de la Liga Mexicana de Beisbol.