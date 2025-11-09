México enfrenta a Suiza en duelo clave rumbo a Octavos de Final del Mundial Sub-17

La Selección de México Sub-17 buscará este lunes su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 cuando enfrente a Suiza en Doha.

El Tri llega con tres puntos tras su valiosa victoria ante Costa de Marfil, mientras que el conjunto europeo suma cuatro unidades y parte como líder momentáneo del Grupo F.

El encuentro está programado para iniciar a las 6:30 de la mañana (Tiempo del Centro de México) y será transmitido por Canal 9, TUDN y ViX+ en streaming.

CONTEXTO DEL GRUPO

México inició el torneo con altibajos, pero llega a este tercer partido con la motivación de haber sumado su primera victoria por la mínima diferencia ante Costa de Marfil.