México enfrenta a Suiza en duelo clave rumbo a Octavos de Final del Mundial Sub-17

Fútbol
/ 9 noviembre 2025
    México enfrenta a Suiza en duelo clave rumbo a Octavos de Final del Mundial Sub-17
    El partido arranca a las 6:30 de la mañana, tiempo del centro de México, con transmisión en TV abierta y streaming. FOTO: MEXSPORT

El Tri Juvenil cierra la fase de grupos del Mundial Sub-17 ante Suiza con la obligación de sumar tres puntos para asegurar su boleto a la siguiente ronda

La Selección de México Sub-17 buscará este lunes su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 cuando enfrente a Suiza en Doha.

El Tri llega con tres puntos tras su valiosa victoria ante Costa de Marfil, mientras que el conjunto europeo suma cuatro unidades y parte como líder momentáneo del Grupo F.

El encuentro está programado para iniciar a las 6:30 de la mañana (Tiempo del Centro de México) y será transmitido por Canal 9, TUDN y ViX+ en streaming.

CONTEXTO DEL GRUPO

México inició el torneo con altibajos, pero llega a este tercer partido con la motivación de haber sumado su primera victoria por la mínima diferencia ante Costa de Marfil.

Con tres puntos, depende de sí mismo para avanzar; una victoria le garantiza el boleto, mientras que un empate lo obligaría a depender de resultados en otros grupos.

Suiza, por su parte, ha mostrado solidez defensiva y orden táctico. Con cuatro puntos, clasificaría con un empate, pero también busca liderar el sector para evitar a rivales complicados en la siguiente ronda.

LO QUE SE ESPERA EN LA CANCHA

La escuadra dirigida por Carlos Cariño se ha destacado por su intensidad y capacidad de presión alta. México deberá mantener equilibrio entre ataque y recuperación, además de aprovechar las transiciones rápidas por banda.

Para Suiza, la clave será cerrar líneas y limitar los espacios entre sus mediocampistas y defensores, buscando salir controlando la posesión.

HORA Y DÓNDE VER

El partido entre México y Suiza se disputará este lunes 10 de noviembre, en punto de las 6:30 de la mañana, tiempo del centro de México. El horario matutino responde a la diferencia de huso horario con Doha, sede del torneo.

La transmisión en televisión abierta se podrá seguir a través de Canal 9, mientras que en señal de paga estará disponible por TUDN.

Para quienes prefieran plataformas digitales, el encuentro estará disponible en ViX y ViX+, tanto en dispositivos móviles como en televisores inteligentes.

