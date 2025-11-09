México enfrenta a Suiza en duelo clave rumbo a Octavos de Final del Mundial Sub-17
El Tri Juvenil cierra la fase de grupos del Mundial Sub-17 ante Suiza con la obligación de sumar tres puntos para asegurar su boleto a la siguiente ronda
La Selección de México Sub-17 buscará este lunes su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 cuando enfrente a Suiza en Doha.
El Tri llega con tres puntos tras su valiosa victoria ante Costa de Marfil, mientras que el conjunto europeo suma cuatro unidades y parte como líder momentáneo del Grupo F.
El encuentro está programado para iniciar a las 6:30 de la mañana (Tiempo del Centro de México) y será transmitido por Canal 9, TUDN y ViX+ en streaming.
CONTEXTO DEL GRUPO
México inició el torneo con altibajos, pero llega a este tercer partido con la motivación de haber sumado su primera victoria por la mínima diferencia ante Costa de Marfil.
Con tres puntos, depende de sí mismo para avanzar; una victoria le garantiza el boleto, mientras que un empate lo obligaría a depender de resultados en otros grupos.
Suiza, por su parte, ha mostrado solidez defensiva y orden táctico. Con cuatro puntos, clasificaría con un empate, pero también busca liderar el sector para evitar a rivales complicados en la siguiente ronda.
LO QUE SE ESPERA EN LA CANCHA
La escuadra dirigida por Carlos Cariño se ha destacado por su intensidad y capacidad de presión alta. México deberá mantener equilibrio entre ataque y recuperación, además de aprovechar las transiciones rápidas por banda.
Para Suiza, la clave será cerrar líneas y limitar los espacios entre sus mediocampistas y defensores, buscando salir controlando la posesión.
HORA Y DÓNDE VER
El partido entre México y Suiza se disputará este lunes 10 de noviembre, en punto de las 6:30 de la mañana, tiempo del centro de México. El horario matutino responde a la diferencia de huso horario con Doha, sede del torneo.
La transmisión en televisión abierta se podrá seguir a través de Canal 9, mientras que en señal de paga estará disponible por TUDN.
Para quienes prefieran plataformas digitales, el encuentro estará disponible en ViX y ViX+, tanto en dispositivos móviles como en televisores inteligentes.