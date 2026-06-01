Rams sacuden la NFL: adquieren a Myles Garrett y refuerzan su candidatura al Super Bowl LXI

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    Rams sacuden la NFL: adquieren a Myles Garrett y refuerzan su candidatura al Super Bowl LXI
    Bajo la dirección de Les Snead, los Rams han preferido invertir en estrellas consolidadas, como Garrett, en lugar de desarrollar proyectos a largo plazo. FOTO: AP

El vigente Jugador Defensivo del Año, fue negociado en un movimiento que envía a Jared Verse, una selección de primera ronda de 2027 y otras compensaciones a Cleveland

Los Rams volvieron a demostrar que están dispuestos a sacrificar activos futuros con tal de fortalecer sus aspiraciones inmediatas al campeonato. La franquicia angelina alcanzó un acuerdo con los Cleveland Browns para incorporar a Myles Garrett, considerado uno de los defensivos más dominantes de la NFL y actual Jugador Defensivo del Año.

A cambio, Cleveland recibirá al joven cazamariscales Jared Verse, una selección de primera ronda del Draft 2027 y otras compensaciones que terminarán de definirse en las próximas horas. Se trata de una de las operaciones más impactantes de los últimos años y un movimiento que podría alterar significativamente el panorama de la liga.

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La incorporación de Garrett representa un auténtico golpe sobre la mesa para unos Rams que ya figuraban entre los principales aspirantes al Super Bowl LXI. El defensivo de 30 años llega tras completar la mejor campaña de su carrera, registrando 23 capturas de quarterback, una cifra que estableció un nuevo récord histórico de la NFL para una sola temporada. Además, encabezó la liga en tacleadas para pérdida de yardas y conquistó su segundo premio al Jugador Defensivo del Año.

Desde que fue seleccionado con la primera elección global del Draft de 2017, Garrett se convirtió en el rostro de la franquicia de Cleveland. A lo largo de nueve temporadas acumuló 125.5 sacks, 149 tacleadas para pérdida y 23 balones sueltos forzados, además de recibir siete convocatorias al Pro Bowl y múltiples reconocimientos All-Pro que respaldan su estatus como uno de los mejores defensivos de su generación.

Para Los Ángeles, la adquisición encaja perfectamente en una filosofía que ha caracterizado al equipo durante la última década. Bajo la dirección de Les Snead, los Rams han preferido invertir en estrellas consolidadas en lugar de desarrollar proyectos a largo plazo. La estrategia ya rindió frutos con movimientos por jugadores como Matthew Stafford, Jalen Ramsey y Von Miller, quienes desempeñaron papeles fundamentales en la conquista del Super Bowl durante la temporada 2021.

La ofensiva angelina ya cuenta con nombres de peso como Matthew Stafford, Davante Adams y Puka Nacua, mientras que la defensiva recibió otro impulso importante durante la temporada baja con la llegada del esquinero Trent McDuffie. Ahora, Garrett se perfila como la pieza central de una unidad que busca dar el siguiente paso después de quedarse a las puertas del Super Bowl tras caer en el campeonato de la Conferencia Nacional durante la campaña 2025.

Del lado de Cleveland, la decisión responde a una visión de largo plazo. Tras varias temporadas sin consolidarse como contendiente y en medio de la incertidumbre en la posición de quarterback, los Browns optaron por maximizar el valor de su principal estrella. A cambio reciben a un jugador joven y probado, además de recursos valiosos para acelerar la reconstrucción de la plantilla.

Jared Verse, por su parte, llega con credenciales importantes. El defensivo fue nombrado Novato Defensivo del Año en 2024, suma ya dos selecciones al Pro Bowl y viene de registrar 58 tacleadas, 11 para pérdida de yardas y 7.5 capturas durante la temporada anterior.

Con el Super Bowl LXI programado para febrero de 2027 en el SoFi Stadium, casa de los Rams, la organización dejó claro que pretende aprovechar la oportunidad de disputar el campeonato frente a su afición. La llegada de Garrett fortalece aún más a un plantel cargado de talento y envía un mensaje contundente al resto de la NFL: Los Ángeles está dispuesto a hacer lo necesario para volver a levantar el trofeo Vince Lombardi.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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