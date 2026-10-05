Los quarterbacks suplentes desafían las lesiones y mantienen a flote a sus equipos en la NFL

La estadística no contempla las victorias conseguidas por Drew Lock y Carson Wentz , quienes ingresaron a los partidos durante el primer cuarto en la Semana 1 y terminaron guiando a sus respectivos equipos al triunfo.

A falta de un partido para completar la Semana 4 , los quarterbacks suplentes presentan un récord combinado de 7-4 como titulares , además de haber conseguido resultados importantes frente a rivales que, en teoría, llegaban mejor preparados.

La temporada 2026 de la NFL comenzó con una larga lista de quarterbacks lesionados, pero también con una sorpresa: quienes estaban destinados a permanecer en la banca están aprovechando la oportunidad cuando sus equipos más los necesitan.

Lock tuvo que entrar en acción después de que Sam Darnold se lesionara en el comienzo del duelo entre Seattle y New England. El quarterback respondió llevando a los Seahawks a la victoria sobre los Patriots y posteriormente también consiguió el triunfo frente a Arizona.

Wentz vivió una situación similar. Kyler Murray se lesionó temprano en el debut de Minnesota y el veterano tomó el control de la ofensiva. Wentz condujo a los Vikings a una remontada sobre Green Bay y posteriormente consiguió otra victoria, esta vez como visitante frente a Chicago.

EL CASO DE JAMEIS WINSTON

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es Jameis Winston, quien parece haber encontrado una nueva oportunidad en Nueva York.

Winston lanzó para 250 yardas y tres touchdowns, aunque también sufrió dos intercepciones, en la victoria de los Giants por 36-24 sobre Arizona. Con ese resultado, mantiene marca de 2-0 como titular desde que Jaxson Dart sufrió una lesión de rodilla en la Semana 2.

Los Giants tienen ahora récord de 3-1 y son líderes del Este de la NFC, una situación que difícilmente podía anticiparse cuando Winston asumió el puesto.

El propio quarterback reconoció que su situación cambió radicalmente en apenas una semana.

“La semana pasada, me preguntaba si siquiera podía lanzar. Esta semana, tengo a la gente hablando otra vez de la experiencia Jameis Winston”, expresó.

Otro de los suplentes que está respondiendo es Tyson Bagent. El quarterback tuvo la mejor actuación de su carrera al lanzar para 268 yardas, suficientes para ayudar a los Bears a derrotar 23-12 a los Jets.

Chicago tiene marca de 3-1 y acumula dos victorias consecutivas desde que Caleb Williams sufrió una lesión.

Antes de la actuación de Bagent, Case Keenum también había respondido cuando recibió la oportunidad y fue pieza importante en la victoria de Chicago sobre Philadelphia.

Bagent destacó que el respaldo recibido por parte de sus compañeros y entrenadores fue fundamental para poder responder bajo presión.

“Pensé que los muchachos se unieron detrás de mí. Sentí una fe enorme de parte de los entrenadores hacia mí”, explicó.

UNA LISTA DE LESIONADOS QUE NO DEJA DE CRECER

La racha de lesiones entre los quarterbacks, sin embargo, no parece detenerse. Lamar Jackson se convirtió en el caso más reciente después de sufrir una lesión de tobillo durante la victoria de Baltimore por 24-18 sobre Tennessee.

Jackson tuvo que abandonar el encuentro y Tyler Huntley tomó su lugar. El suplente completó 8 de 9 pases para 63 yardas, aunque Baltimore no consiguió anotar durante la segunda mitad.

La lista también incluye a Jaxson Dart, quien quedó fuera por el resto de la temporada, mientras que Jayden Daniels se ha perdido los últimos dos partidos y Baker Mayfield estará fuera al menos varias semanas.

Además, Sam Darnold y Kyler Murray se perdieron un partido cada uno, mientras que Caleb Williams ya estuvo ausente en dos encuentros.