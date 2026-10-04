Escándalo en el Colegial: Jim Mora despide a su coordinador defensivo ¡en pleno partido!

Mientras McClendon tomaba el control del esquema defensivo, Trent Matthews, entrenador de esquineros, comenzó a encargarse de las señales desde la banda . Summers, visiblemente molesto, terminó abandonando el campo antes de que concluyera el encuentro.

El movimiento tampoco logró frenar el desastre. Colorado State terminó recibiendo 56 puntos y cayó a una marca de 2-3 en la temporada , en un encuentro que terminó de exhibir los problemas de una defensa que llevaba semanas bajo presión.

La salida comenzó durante la primera mitad. Summers fue retirado de sus responsabilidades como encargado de llamar las jugadas defensivas, mientras Kenny McClendon , co-coordinador defensivo y entrenador de la línea, asumió esa función.

La crisis defensiva de Colorado State llegó al límite y provocó una escena pocas veces vista en el futbol americano colegial. Durante la derrota 56-26 ante Oregon State , el entrenador en jefe Jim Mora tomó una decisión drástica: despidió al coordinador defensivo Tyson Summers en pleno partido .

Después del partido, Mora confirmó que la separación no había sido temporal.

”Tyson fue relevado de sus funciones de llamada de jugadas. Abandonó el campo y ya no está con este programa de futbol americano”, explicó el entrenador, dejando claro que Summers había sido despedido de Colorado State.

La decisión llegó después de una primera mitad en la que Oregon State encontró demasiadas facilidades para mover el balón y castigar a una defensiva que había sido incapaz de encontrar soluciones durante las semanas anteriores.

UNA DEFENSA COMPLETAMENTE SUPERADA

El problema no apareció de repente. Antes del partido contra Oregon State, Colorado State ya había permitido 50 puntos o más en dos encuentros consecutivos, algo que no le ocurría al programa desde 1984.

La situación era todavía más preocupante a nivel nacional. La defensa de los Rams ocupaba el puesto 129 de la nación en puntos permitidos, con un promedio de 34.3 unidades por partido.

En sus tres encuentros anteriores al despido de Summers, el panorama había sido todavía peor: Colorado State recibió un promedio de 52 puntos por juego.

La derrota frente a Oregon State fue, por lo tanto, mucho más que otro tropiezo. Para Mora representó el momento en el que la situación dejó de ser sostenible.

La tensión entre el entrenador en jefe y su coordinador defensivo tampoco era un secreto. Una semana antes, durante la derrota 59-45 ante UTSA, las cámaras captaron un fuerte intercambio verbal entre Mora y Summers en la banda.

Aquella escena fue una muestra de una relación que parecía deteriorarse mientras la defensa seguía sin encontrar respuestas. Una semana después, el conflicto terminó con Summers fuera del programa.

Mora también explicó que el problema no era únicamente la ejecución de los jugadores, sino la complejidad del sistema defensivo.

”Los jugadores, en cualquier nivel, independientemente de su inteligencia, solo pueden comprender una cantidad limitada en un partido”, señaló el entrenador. Para Mora, cuando los futbolistas comienzan a jugar con dudas, es necesario simplificar el esquema para recuperar velocidad y confianza.

El cambio fue inmediato. Kenny McClendon quedó al frente de la coordinación defensiva, con la responsabilidad de intentar rescatar una unidad que se ha convertido en el principal problema de Colorado State.

El reto es enorme. Los Rams necesitan reducir de manera drástica la cantidad de puntos que reciben y, sobre todo, recuperar la confianza de una defensa que ha sido castigada constantemente por sus rivales.

Summers había regresado al programa en 2025 como coordinador defensivo y también ocupó el puesto de entrenador en jefe interino después del despido de Jay Norvell.

Cuando Mora tomó las riendas, decidió mantenerlo para la temporada 2026. La apuesta duró apenas cinco partidos, antes de que el colapso defensivo obligara al entrenador a tomar una de las decisiones más drásticas de su etapa en Colorado State.

UNA ADVERTENCIA PARA TODO EL STAFF

El despido de Summers también envía un mensaje al resto del programa: Mora no está dispuesto a esperar indefinidamente para corregir los problemas del equipo.

Colorado State tendrá ahora que reaccionar rápidamente. Con marca de 2-3, los Rams todavía tienen temporada por delante, pero la defensa necesita una transformación inmediata si el equipo pretende competir.

McClendon tendrá que encontrar respuestas y, sobre todo, conseguir que sus jugadores vuelvan a jugar sin dudas. La prioridad será sencilla: dejar de regalar puntos y recuperar una identidad defensiva.

El despido de Summers, además, quedará como una de las escenas más llamativas de la temporada del futbol colegial. Un coordinador defensivo fue relevado durante un partido, abandonó la cancha y terminó fuera del programa antes de que sonara el silbatazo final.

Para Colorado State, la apuesta ahora está en McClendon. Si la defensa no mejora, la presión cambiará rápidamente de objetivo y llegará directamente a Jim Mora.