Lucía Juárez da a Coahuila primer bronce en esgrima en Olimpiada Nacional 2026

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    Lucía Juárez da a Coahuila primer bronce en esgrima en Olimpiada Nacional 2026
    Lucía Estrella Juárez Muñoz consiguió la primera medalla para Coahuila en la Olimpiada Nacional Conade 2026 al ganar el bronce en sable femenil Infantil. FOTO: INEDEC

La jornada tuvo además el arranque de actividades en rodeo y básquetbol 3x3 en las sedes de Puebla y San Luis Potosí

La delegación de Coahuila tuvo un arranque positivo en la Olimpiada Nacional Conade 2026 con actividad en esgrima, rodeo y básquetbol 3x3, disciplinas que comenzaron competencias en las sedes de Puebla y San Luis Potosí, dejando las primeras actuaciones destacadas para los representantes del estado.

La primera medalla para Coahuila llegó desde la pista de esgrima en Puebla. Lucía Estrella Juárez Muñoz conquistó la presea de bronce en la categoría Infantil sable femenil, convirtiéndose en la encargada de abrir el medallero estatal en esta disciplina.

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La esgrimista coahuilense avanzó entre las mejores competidoras de su categoría hasta instalarse en la ronda semifinal, donde enfrentó a la representante de Baja California en busca del boleto a la gran final. Aunque no logró avanzar por el oro, aseguró el tercer lugar nacional y sumó la primera alegría para la delegación.

Las competencias de esgrima se desarrollan en el gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, donde Coahuila continuará buscando más preseas en distintas categorías durante los próximos días de actividad.

ARRANCA ACTIVIDAD PARA RODEO Y BÁSQUETBOL 3X3

Mientras tanto, en San Luis Potosí comenzó oficialmente el rodeo de la Olimpiada Nacional Conade 2026, disciplina en la que Coahuila participa con una delegación superior a los 30 atletas.

Los representantes del estado iniciaron la primera etapa registrando tiempos competitivos que los mantienen entre los aspirantes a subir al podio en las diferentes pruebas. Las modalidades en disputa incluyen lazo y listón, amarre de chiva, carrera de barriles, carrera entre polos, jineteo de toro, lazo en falso, achatada de novillo, lazo de becerro y lazo por parejas.

La inauguración de esta disciplina reunió a más de 400 deportistas de todo el país y contó con la presencia del director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo, así como del gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona.

Por otro lado, el básquetbol 3x3 también puso en marcha sus actividades en Puebla con un ambiente urbano y dinámico en las canchas instaladas sobre la explanada del estadio Cuauhtémoc.

Coahuila arrancó participación con cinco categorías y disputó tres encuentros en cada una durante la primera jornada. Los resultados fueron variados para las tercias coahuilenses, aunque los equipos lograron mantenerse con posibilidades de avanzar a las fases finales del torneo.

La actividad continuará este miércoles, cuando las escuadras del estado regresen a las duelas plastificadas en busca de asegurar su lugar en las rondas definitivas y seguir aportando medallas para Coahuila dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país.

Con este inicio, la delegación estatal comenzó a marcar presencia en la Olimpiada Nacional Conade 2026, donde cientos de atletas buscan consolidarse como las nuevas figuras del deporte mexicano en distintas disciplinas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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