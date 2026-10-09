Maratón Saltillo La Moderna 2026: ¡todo listo para la quinta edición de El Gran Reto!

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    Maratón Saltillo La Moderna 2026: ¡todo listo para la quinta edición de El Gran Reto!
    El Maratón Saltillo La Moderna celebrará su quinta edición este domingo 11 de octubre, con salida y meta en Parque Centro y la expectativa de reunir a mil 500 atletas. FOTO: VANGUARDIA MX

La competencia estrenará recorrido y tendrá actividades infantiles, relevos y una premiación especial para los mejores corredores coahuilenses

La cuenta regresiva está por terminar. Este domingo 11 de octubre, el Maratón Saltillo La Moderna 2026 celebrará su quinta edición con un recorrido renovado, una nueva sede de salida y meta y la expectativa de reunir a mil 500 corredores de distintas partes de México y de otros países.

El disparo de salida será a las 5:30 de la mañana desde Parque Centro, sobre el bulevar Galerías.

La prueba principal comprenderá los tradicionales 42.195 kilómetros, mientras que las parejas podrán dividir el esfuerzo en relevos de aproximadamente 21 kilómetros por integrante.

https://vanguardia.com.mx/deportes/maraton-saltillo-2026-que-calles-cerraran-este-domingo-y-desde-que-hora-EF24034022

Bajo el lema “El Gran Reto”, el circuito llevará a los participantes por zonas emblemáticas de la capital coahuilense, entre ellas las inmediaciones del Estadio Francisco I. Madero, el Museo del Desierto, el Ateneo Fuente y el Centro Histórico. Con ello, la organización busca combinar la exigencia atlética con una postal de la ciudad.

La actividad comenzará desde el sábado 10 de octubre con La Moderna Kids.

Las carreras infantiles arrancarán a las 9:00 de la mañana en Parque Centro y contemplan distancias de 300 metros a 1.4 kilómetros para participantes de cuatro a 14 años.

Ese mismo sábado se entregarán los paquetes del maratón y relevos, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en Beeg Green de Parque Centro. Los corredores deberán presentar identificación oficial y su comprobante de inscripción.

Para esta edición, los organizadores fijaron como objetivo contar con mil 500 atletas, de los cuales alrededor del 40 por ciento serían visitantes.

Además del impacto en el deporte local, la llegada de participantes y acompañantes apunta a beneficiar hoteles, restaurantes y otros negocios de Saltillo.

La competencia también repartirá premios económicos: el primer lugar general recibirá 25 mil pesos, el segundo 20 mil y el tercero 14 mil. Habrá estímulos especiales para los mejores corredores coahuilenses.

El evento implicará ajustes de movilidad. La autoridad municipal anunció cierres viales desde las 4:50 de la mañana del domingo, con reaperturas graduales al paso del último competidor.

Así, Saltillo se prepara para un fin de semana de resistencia, convivencia y atletismo en sus calles.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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