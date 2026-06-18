Marc Cucurella deja al Chelsea y firma con el Real Madrid hasta 2032; el fichaje más inesperado del año

A sus 27 años , el lateral izquierdo español afrontará el mayor desafío de su carrera profesional al incorporarse a una de las instituciones más exigentes y laureadas del futbol mundial. La negociación se cerró de manera acelerada el pasado 15 de junio , mientras el defensor permanece concentrado con la Selección de España para disputar la Copa del Mundo.

El mercado de fichajes del futbol internacional se sacudió en plena disputa de la Copa del Mundo 2026 con la confirmación de uno de los movimientos más sorprendentes del año. Marc Cucurella fue oficializado como nuevo jugador del Real Madrid , poniendo fin a su etapa en el Chelsea y comprometiéndose con el conjunto blanco mediante un contrato de larga duración que se extenderá hasta 2032 .

Uno de los factores decisivos para concretar la operación fue la participación de José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid. El técnico portugués se comunicó personalmente con el futbolista para expresarle su interés en incorporarlo al nuevo proyecto deportivo que encabeza en la capital española.

“Me llamó y nada, contento. Al final que un entrenador como Mourinho te llame, te dice que tiene ganas de trabajar contigo, es muy importante; también me dio mucha confianza”, declaró el internacional español tras concretarse el acuerdo.

La llegada de Cucurella representa además un movimiento de alto impacto debido a su pasado como canterano del FC Barcelona. Aunque la directiva blaugrana estudió la posibilidad de repatriarlo meses atrás, terminó priorizando otras necesidades en la plantilla, situación que permitió al Real Madrid adelantarse y cerrar su contratación.

Consciente de la enorme presión que implica vestir la camiseta merengue, el defensor aseguró estar preparado para asumir el reto. Tras cuatro temporadas de crecimiento y consolidación en la Premier League, considera que su arribo al Santiago Bernabéu es el paso natural en su evolución deportiva.

Entre los principales objetivos que se ha fijado destacan una rápida adaptación a la exigencia institucional del club, competir por todos los títulos disponibles y consolidar una mentalidad ganadora que le permita aspirar a conquistar la Champions League.

Asimismo, el futbolista pretende aprovechar la experiencia acumulada durante su etapa en Inglaterra para aportar madurez, intensidad y regularidad a una plantilla que atraviesa un proceso de renovación.

Aunque mantiene respeto por el club donde se formó, Cucurella dejó claro que su etapa en Barcelona pertenece al pasado y que ahora su enfoque está completamente centrado en triunfar con el Real Madrid.

La contratación se enmarca en la profunda reconstrucción que vive la plantilla madridista tras el regreso de José Mourinho al banquillo. Sin embargo, personas cercanas al jugador señalan que, más allá de la influencia del entrenador portugués, el elemento que terminó inclinando la balanza fue el peso histórico, la dimensión internacional y la grandeza institucional del Real Madrid.

Con este fichaje, el conjunto blanco suma una pieza de experiencia y recorrido internacional para fortalecer el costado izquierdo de su defensa, mientras Cucurella inicia una nueva etapa con la misión de consolidarse en uno de los clubes más importantes del planeta.