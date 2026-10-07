María de Ávila gana bronce para Coahuila en la Paralimpiada Nacional 2026

La representación de Coahuila cerró su participación en el paratletismo de la Paralimpiada Nacional 2026 con una medalla de bronce, luego de que María de Ávila Soria subiera al podio en el impulso de bala, dentro de la categoría Juvenil Menor clasificación F37. La competencia se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, donde la deportista coahuilense tuvo seis oportunidades para buscar su mejor registro. Fue en uno de esos intentos donde consiguió una marca de 6.89 metros, distancia que le permitió quedarse con el tercer lugar de la prueba.

El primer sitio correspondió a la sonorense Rocío Fregoso López, quien alcanzó los 7.90 metros en su mejor lanzamiento para quedarse con la medalla de oro. La plata fue para Ada González López, representante de Baja California, con un registro máximo de 7.08 metros, apenas por encima de la marca conseguida por la coahuilense. De esta manera, María de Ávila se convirtió en una de las atletas de Coahuila que logró destacar durante la participación estatal en la Paralimpiada Nacional 2026, competencia que reúne a deportistas de distintas entidades del país.

Para la coahuilense, el bronce representa también el resultado de una jornada en la que tuvo que aprovechar cada uno de sus seis lanzamientos para buscar la mayor distancia posible en la prueba de impulso de bala. Con esta actuación concluyó la participación de Coahuila en el paratletismo de la Paralimpiada Nacional 2026, celebrada en Guadalajara, dejando una nueva experiencia competitiva para los deportistas estatales que formaron parte de esta edición. El resultado de María de Ávila se suma al desempeño de la delegación coahuilense en una competencia que sirve como escenario para que las y los atletas continúen su proceso deportivo y busquen mejorar sus registros en futuras competencias nacionales.

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