Se forma la Depresión Tropical Nueve en el Golfo de México: trayectoria y estados afectados

La Depresión Tropical Nueve se formó este martes en el Golfo de México y mantiene en alerta a varios estados del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua confirmaron el inicio de este sistema que podría convertirse en tormenta tropical en las próximas horas.

El centro del ciclón se ubica a 190 km al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 615 km al oeste de Progreso, Yucatán. Actualmente avanza con una velocidad lenta de 7 km/h hacia el este.

Vientos de hasta 75 km/h y oleaje elevado afectan las costas mexicanas. Las autoridades reportan vientos sostenidos de 55 km/h. Por este motivo, se pide extrema precaución a la navegación marítima en todo el Golfo de México.

LLUVIAS INTENSAS AMENAZAN A VERACRUZ, TAMAULIPAS, YUCATÁN, TABASCO Y CAMPECHE

La circulación de este fenómeno provocará tormentas de fuertes a intensas, con acumulados de agua que podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El riesgo de deslaves sube por la llegada del primer frente frío de la temporada. La combinación de la depresión tropical con el Frente Frío No. 1 aumentará la fuerza de las lluvias y el riesgo de desbordamiento en ríos y arroyos.