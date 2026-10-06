Se forma la Depresión Tropical Nueve en el Golfo de México: trayectoria y estados afectados
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El fenómeno avanza hacia el este a 7 km/h y genera alerta por lluvias en Veracruz, Tamaulipas y Yucatán.
La Depresión Tropical Nueve se formó este martes en el Golfo de México y mantiene en alerta a varios estados del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua confirmaron el inicio de este sistema que podría convertirse en tormenta tropical en las próximas horas.
El centro del ciclón se ubica a 190 km al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 615 km al oeste de Progreso, Yucatán. Actualmente avanza con una velocidad lenta de 7 km/h hacia el este.
Vientos de hasta 75 km/h y oleaje elevado afectan las costas mexicanas. Las autoridades reportan vientos sostenidos de 55 km/h. Por este motivo, se pide extrema precaución a la navegación marítima en todo el Golfo de México.
LLUVIAS INTENSAS AMENAZAN A VERACRUZ, TAMAULIPAS, YUCATÁN, TABASCO Y CAMPECHE
La circulación de este fenómeno provocará tormentas de fuertes a intensas, con acumulados de agua que podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
El riesgo de deslaves sube por la llegada del primer frente frío de la temporada. La combinación de la depresión tropical con el Frente Frío No. 1 aumentará la fuerza de las lluvias y el riesgo de desbordamiento en ríos y arroyos.
La trayectoria del fenómeno apunta hacia el sur de Estados Unidos. Los pronósticos indican que el sistema cambiará de rumbo hacia el norte durante el fin de semana, dirigiéndose hacia la zona entre Luisiana y Florida.
Protección Civil pide a la población mantenerse informada y evitar zonas de riesgo. Se recomienda seguir las indicaciones oficiales de los gobiernos estatales y no cruzar ríos o calles inundadas durante las tormentas.