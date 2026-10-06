¿Listo para el despegue? Checa las actividades de la Semana Mundial del Espacio 2026 en México

El cielo y el Universo tendrá unos días con mayor relevancia. Cada año se celebra la Semana Mundial del Espacio (SME), el mayor evento científico del mundo, que tiene lugar desde el pasado domingo 4 al sábado 10 de octubre. Por lo que en México también se llevarán distintas actividades y dinámicas a lo largo de la semana, como parte del evento que se conmemora desde el año 2009. Este año, la jornada internacional tiene como lema “Revolución de los cohetes”, además de buscar acercar al público a los avances de la exploración espacial.

DOS SUCESOS EN MARCO DE LA SEM 2026 La SME estará enmarca por dos sucesos relevantes en innovación espacial en octubre: el lanzamiento del primer satélite artificial Sputnik 1 en 1957 y la entrada en vigor del primer tratado para usos pacíficos en el espacio en 1967. El 4 de octubre coincidió con el aniversario del lanzamiento del Sputnik 1,se trató del primer satélite artificial colocado en órbita y marcó un momento decisivo en la carrera espacial. Y para el cierre, el 10 de octubre se recuerda la entrada en vigor del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que estableció principios para la exploración y utilización pacífica del espacio. Esta celebración fue proclamada el 6 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU, para recordar las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE HACEN EN LA SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO EN MÉXICO? En México, instituciones académicas y de divulgación científica como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prepararon actividades para estudiantes y aficionados a la astronomía. El tema principal de este 2026, es “La Revolución de los cohetes”, que aborda el cambio tecnológico que sigue transformando quién puede acceder al espacio con el paso del tiempo, expandiéndose a través de proveedores de lanzamiento comerciales, cohetes reutilizables y equipos universitarios.

En las sedes se realizan conferencias, demostraciones, simulaciones, talleres, exposiciones virtuales de ciencia, tecnología y arte, actividades maker, concursos de carteles digitales, experimentos a distancia, foros de debate sobre el futuro de México en el espacio, Exposiciones de proyectos estudiantiles, exposiciones fotográficas, y un largo etcétera. La importancia de las actividades durante la Semana Mundial del Espacio es que acercan el conocimiento espacial al público en general y despiertan vocaciones en la ciencia y tecnología espacial.

En México, cada vez más instituciones académicas, equipos estudiantiles e iniciativas multidisciplinarias, están participando en proyectos de cohetería y tecnología espacial, demostrando que el país también forma parte de esta nueva era. La “Revolución de los Cohetes” representa oportunidad, innovación y talento mexicano. Lo que abre el camino para que más personas usen el poder de su mente y su imaginación para crear y llegar aún más lejos.

Temas

Astronomía Ciencia científicos

Localizaciones

México

Organizaciones

UNAM

