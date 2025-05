María Elisa Mejía: la ciclista regio-saltillense que brilló en el Top 10 del Gran Fondo de Nueva York

Todo comenzó cuando una amiga, Dani Morales , la invitó a acompañarla en sus rodadas recreativas. Ambas estudiaban fuera del país y, sin mayor experiencia ni conocimiento técnico, María Elisa decidió comprar una bicicleta de ruta. En ese momento no pensaba en competencias ni en entrenamientos estructurados, solo en disfrutar el tiempo sobre dos ruedas.

En mayo, su dedicación se puso a prueba en el Gran Fondo de Nueva York. La ruta fue extensa y demandante, con varios cientos de metros de ascenso acumulado. “Me costó un poco el arranque, ya que no estaba asignada en los corrales delanteros”, cuenta. “Tuve que esforzarme desde el inicio para alcanzar un buen grupo, y eso me desgastó. Pero fuera de eso, me sentí bien preparada”.

María Elisa reconoce que aún está ganando experiencia. Le resulta complicado moverse con seguridad en los grupos más apretados, sobre todo en descensos y curvas, una habilidad que, como ella misma señala, se desarrolla con el tiempo y la práctica en competencia.