¡De impacto! Fernando Carrillo confiesa que fue novio de Delcy Rodríguez, nueva presidenta de Venezuela
La crisis política en Venezuela sigue generando polémica, y ahora trasciende al mundo del espectáculo con la revelación del actor
El ex galán de telenovelas Fernando Carrillo sorprendió al hablar de su postura política y su vida personal, al afirmar que fue pareja sentimental de Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina de Venezuela.
Carrillo declaró que, con el paso del tiempo, ha caído en cuenta de que la política ha marcado su vida, incluso más que sus antiguas relaciones, al señalar que la política venezolana fue “el gran amor de su vida”.
En una entrevista concedida al programa Pique y se extiende, de Telemundo, el actor expresó su postura frente a la detención de Nicolás Maduro y la intervención militar de Estados Unidos en su país. Carrillo ha sido una de las pocas figuras públicas que se ha mostrado abiertamente a favor de la política del presidente.
SU POSICIONAMIENTO
Carrillo ha defendido públicamente a Maduro y a su equipo político, incluyendo a Rodríguez, quien fue vicepresidenta y mano derecha del mandatario antes de asumir la presidencia interina.
“Van a tener que demostrar esas acusaciones que son falsas. Me molesta y yo me juego mi carrera, porque me gusta estar del lado del débil. El presidente y su esposa (Cilia Flores) son una pareja hermosísima; los tienen castigados”, dijo el actor en el programa.
La conversación con los medios continuó y, ante la insistencia del entrevistador, Carrillo confirmó que conoció muy bien a Delcy Rodríguez y que fueron pareja sentimental durante tres años, lo que sorprendió al presentador.
CONFIESA SU AMOR
Carrillo afirmó: “Así es (fuimos pareja sentimental), por tres años. Ella es la mujer más inteligente. Hoy puedo decir que fue el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, cómo defiende a su patria y a sus amigos”.
El actor también manifestó su confianza en que Rodríguez sabrá tomar decisiones que beneficien al país, en medio de la incertidumbre política actual. (Con información de El Universal)