¡De impacto! Fernando Carrillo confiesa que fue novio de Delcy Rodríguez, nueva presidenta de Venezuela

Show
/ 6 enero 2026
    ¡De impacto! Fernando Carrillo confiesa que fue novio de Delcy Rodríguez, nueva presidenta de Venezuela
    Revelación. FOTO: INTERNET

La crisis política en Venezuela sigue generando polémica, y ahora trasciende al mundo del espectáculo con la revelación del actor

El ex galán de telenovelas Fernando Carrillo sorprendió al hablar de su postura política y su vida personal, al afirmar que fue pareja sentimental de Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina de Venezuela.

Carrillo declaró que, con el paso del tiempo, ha caído en cuenta de que la política ha marcado su vida, incluso más que sus antiguas relaciones, al señalar que la política venezolana fue “el gran amor de su vida”.

En una entrevista concedida al programa Pique y se extiende, de Telemundo, el actor expresó su postura frente a la detención de Nicolás Maduro y la intervención militar de Estados Unidos en su país. Carrillo ha sido una de las pocas figuras públicas que se ha mostrado abiertamente a favor de la política del presidente.

SU POSICIONAMIENTO

Carrillo ha defendido públicamente a Maduro y a su equipo político, incluyendo a Rodríguez, quien fue vicepresidenta y mano derecha del mandatario antes de asumir la presidencia interina.

“Van a tener que demostrar esas acusaciones que son falsas. Me molesta y yo me juego mi carrera, porque me gusta estar del lado del débil. El presidente y su esposa (Cilia Flores) son una pareja hermosísima; los tienen castigados”, dijo el actor en el programa.

La conversación con los medios continuó y, ante la insistencia del entrevistador, Carrillo confirmó que conoció muy bien a Delcy Rodríguez y que fueron pareja sentimental durante tres años, lo que sorprendió al presentador.

TE PUEDE INTERESAR: Llegan los ‘X-Men’ de Fox a Marvel con el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

CONFIESA SU AMOR

Carrillo afirmó: “Así es (fuimos pareja sentimental), por tres años. Ella es la mujer más inteligente. Hoy puedo decir que fue el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, cómo defiende a su patria y a sus amigos”.

El actor también manifestó su confianza en que Rodríguez sabrá tomar decisiones que beneficien al país, en medio de la incertidumbre política actual. (Con información de El Universal)

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Venezuela

Personajes


Nicolás Maduro

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’
La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente.

‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más
El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar.

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa.

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento