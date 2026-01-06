¡De impacto! Fernando Carrillo confiesa que fue novio de Delcy Rodríguez, nueva presidenta de Venezuela

El ex galán de telenovelas Fernando Carrillo sorprendió al hablar de su postura política y su vida personal, al afirmar que fue pareja sentimental de Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina de Venezuela.

Carrillo declaró que, con el paso del tiempo, ha caído en cuenta de que la política ha marcado su vida, incluso más que sus antiguas relaciones, al señalar que la política venezolana fue “el gran amor de su vida”.

En una entrevista concedida al programa Pique y se extiende, de Telemundo, el actor expresó su postura frente a la detención de Nicolás Maduro y la intervención militar de Estados Unidos en su país. Carrillo ha sido una de las pocas figuras públicas que se ha mostrado abiertamente a favor de la política del presidente.