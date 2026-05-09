Ley Vicente busca prevenir la perspectiva de género en juicios familiares, tras caso de Roxana ‘N’

El 9 de mayo se reportó en Mexicali, Baja California, que tuvo lugar la segunda audiencia de Roxana ‘N’, madre del menor de edad que falleció por un golpe de calor y quemaduras de tercer grado. Se reportó que la madre olvidó al niño, de nombre ‘Vicente’, dentro del vehículo, cuando la temperatura exterior superaba los 40 grados en el municipio. Usuarios y familiares del padre, Juan Carlos Meza Beltrán, han acusado que el incidente fue premeditado y no un acto de negligencia.

Para la audiencia, familiares, conocidos y simpatizantes se reunieron para impulsar la iniciativa legislativa ‘Ley Vicente’. Quien lidera la noción es Juan Carlos Meza Beltrán, padre del menor de edad fallecido. Según su iniciativa, se propone que para los juicios familiares, debe haber una investigación psicológica, teniendo en prioridad el entorno familiar y de la infancia, a la perspectiva de género, antes de que se emita un fallo. Se explicó que la iniciativa de ‘Ley Vicente’ en Baja California tiene como objetivo exigir que los casos de custodia sean juzgados priorizando el interés superior de la niñez, en contra de la perspectiva de género. Se argumentó que los padres son omitidos y no se les considera para el cuidado de los niños. ‘Lo han usado como un arma en lugar de usarlo en el bienestar de ellas, de las propias mujeres y que se usan como ya un arma, pues no pasa nada lo que todos modos con lo de género me beneficia, igual tanto la ley vicaria no la puede ejercer un hombre que solamente la puede ejercer una mujer y pues yo creo que pues nosotros como hombres está en nosotros también cambiar eso, si ellas marcharon y se hicieron también está en nosotros hacer este tipo de convocatorias y de marcos para que también a nosotros nos escuche’ declaró el padre de la víctima.

Medios han destacado que la asociación ‘No más hijos rehenes’ ha acusado a las madres de familia de tener ventaja durante los juicios familiares. Roberto Rodríguez, secretario de la organización, señaló que ‘cuando es perspectiva de infancia se mira a las dos personas, se pone en perspectiva el riesgo que puede llegar a tener el menor para el convivio con cualquiera de las partes, en este caso cuando nosotros enfrentamos este tipo de situaciones de un plumazo el juez todo lo que es la familia paterna se borra del menor’. Se reportó que, previamente a la audiencia, el caso provocó una marcha pacífica, la cual transitó de la Plaza Centenario al Poder Judicial del Estado. Asistentes exigieron que la detenida debería cumplir, al menos, 50 años de condena. ‘No aguantó que el padre de Vicentito le pidiera el divorcio se quiso desquitar con lka pobre criatura, la mujer ya lo tenía planeado porque cómo se me va a olvidar mi hijo en el carro, cómo se me volvió a dar mi hijo en el carro, cómo no olvidó el celular en el carro, se desveló a lo que dice la nota se desveló en redes sociales presumiendo su vida, su vida de borracha porque eso es lo que resultó ser una borracha, o sea y no se acordó de su hijo en 12 horas, no la señora a mi punto de vista la señora ya lo tenía bien planeado’ denunció una de las asistentes, Angélica Contreras, ciudadana de Mexicali. Según testimonios y mensajes de Juan Carlos Meza Beltrán, la acusada, tras el divorcio, amenazó con dañar a Vicente, como represalia contra el padre.

La Fiscalía le imputa a Roxana ‘N’ los delitos de homicidio por omisión y dolo eventual. De ser encontrada culpable, se le impondrán 15 años de prisión, aproximadamente.

Publicidad