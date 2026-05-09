Bromea Samuel García con que tendrá de nuevo otra niña

En un video que circula en redes sociales, grabado durante el festejo del Día de las Madres, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, relató a manera de stand up cómo cambió sus hábitos de vida con la finalidad de tener un hijo varón, algo que no sucedió en este tercer embarazo de su esposa, Mariana Rodríguez.

“Acabo de ir a clausurar a un doctor charlatán”, comenzó relatando el político regio durante el festejo.

Continuó, en tono bromista, mostrando “su molestia” por no poder concretar el deseo de tener un hijo varón. “(Le dije) quiero niño. Fácil: deja de tomar un año. Bajé 15 kilos, Félix, me porté bien, me dormía a las 9 de la noche, le hacía de desayunar todos los días a Mariel, gimnasio, meditación, paz mental”, recordó el político de Movimiento Ciudadano, mientras el público escuchaba atento la anécdota.