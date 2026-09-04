Santiago Giménez debuta con Porto: acaricia el gol en triunfo de los Dragones

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    Santiago Giménez debuta con Porto: acaricia el gol en triunfo de los Dragones
    Santiago Giménez ingresó al minuto 75 y generó dos disparos a portería durante su presentación con los Dragones. FOTO: ESPECIAL

El delantero mexicano disputó 15 minutos y exigió dos veces al arquero rival; Johan Vásquez y Álvaro Fidalgo vivieron jornadas contrastantes

Santiago Giménez debutó el viernes 4 de septiembre con el FC Porto en la victoria 2-1 sobre Moreirense, por la Jornada 5 de la Primeira Liga 2026-2027.

El delantero mexicano ingresó al minuto 75 en el Estádio do Dragão y dejó dos remates a portería.

El “Bebote”, cedido por el AC Milan hasta junio de 2027, sustituyó a André Silva. Aunque recibió pocos balones dentro del área, buscó el gol hasta el agregado: al 92’ probó de zurda desde fuera del área y al 96’ remató con la derecha desde un costado.

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André Ferreira detuvo ambos disparos. También habilitó a Borja Sainz en la última llegada local.

El estreno exigió reacción. Moreirense sorprendió al minuto 20 mediante Dinis Pinto, quien culminó un contragolpe y terminó con las cuatro porterías imbatidas del Porto en la liga.

Los Dragones respondieron al 37’: Jan Bednarek conectó de cabeza un servicio de William Gomes para empatar.

La remontada quedó completa al 58’. Pepê desbordó y dejó el balón servido para William Gomes, autor del 2-1 definitivo.

El local controló el 70 por ciento de la posesión, colocó nueve tiros entre los postes y resistió ocho minutos añadidos; Guilherme Liberato, del Moreirense, fue expulsado al 90’.

Para Giménez, la presentación representa una oportunidad de relanzar su carrera después de una etapa irregular en Italia.

En Feyenoord marcó 65 goles en 105 partidos y mostró que puede adaptarse al futbol europeo; ahora buscará recuperar contundencia en Portugal y terminar con una sequía que arrastra desde septiembre de 2025.

JOHAN Y FIDALGO, CON CARAS OPUESTAS

La jornada dejó actividad para Johan Vásquez y Álvaro Fidalgo. El capitán del Genoa fue titular y completó la derrota 4-1 frente al Como en el Luigi Ferraris.

Milutin Osmajic adelantó a los genoveses al 19’, pero Martin Baturina, Nico Paz y un doblete de Assane Diao convirtieron la ventaja inicial en goleada.

Genoa perdió sus tres primeros juegos de la Serie A, recibió siete goles y continúa sin puntos. Johan actuó como central en la línea de tres y volvió a cargar con el liderazgo de una defensa que no logró contener al cuadro de Cesc Fàbregas, clasificado a la Champions League.

Fidalgo, en cambio, regresó tras superar molestias en una rodilla y celebró un triunfo. El naturalizado mexicano entró al 59’ por Isco en el 1-0 del Real Betis sobre Real Madrid e intervino en la secuencia que produjo el tiro de esquina previo al gol de Troy Parrott al 81’.

El Betis resistió el asedio final: al Madrid le anularon un gol de Carlos Espí por fuera de juego y Álvaro Valles detuvo un penal de Kylian Mbappé en el agregado.

Fidalgo estrenó así minutos en la campaña con una victoria que cortó el paso perfecto merengue.

Porto llegó a 15 puntos de 15 posibles, con once goles a favor y uno recibido. Su próximo examen será el martes 8 de septiembre, cuando reciba al Manchester City en la Champions League.

Para Santiago Giménez será una vitrina inmediata y la posibilidad de transformar un debut prometedor en su primer gol como Dragón. El reto ya comenzó.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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