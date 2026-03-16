Más poder a Dodgers: Jack Suwinski debuta en el spring training y el jardinero conecta tremendo cuadrangular

El estreno de Jack Suwinski con los Los Angeles Dodgers no pudo ser más contundente. En su primer turno al bate durante un juego de Spring Training frente a los Chicago Cubs, el jardinero conectó un impresionante cuadrangular de 429 pies, dejando una carta de presentación que rápidamente llamó la atención dentro del campamento angelino.

El batazo, además de demostrar su poder, tuvo un impacto inmediato en el marcador, ya que ayudó a que los Dodgers tomaran una ventaja temprana de 4-0. Con ese swing, el bateador zurdo volvió a mostrar una de sus principales virtudes: la capacidad de cambiar el rumbo de un partido con un solo contacto.

La conexión no fue casualidad. El jonrón registró una velocidad de salida de 111 millas por hora, un indicador que refleja la potencia con la que Suwinski puede castigar a los lanzadores rivales y que alimenta las expectativas sobre su papel en los jardines del equipo californiano.

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Su llegada a la organización de Los Ángeles se concretó en febrero de 2026, en lo que fue interpretado como una oportunidad para revitalizar su carrera tras su etapa con los Pittsburgh Pirates.

Durante su paso por Pittsburgh, Suwinski mostró destellos claros de su talento ofensivo. Su mejor campaña llegó en 2023, cuando conectó 26 cuadrangulares, cifra que lo colocó entre los bateadores de poder más interesantes de la organización.

A pesar de esos números, su salida del club fue sorpresiva. El jardinero fue designado para asignación antes de terminar uniéndose a los Dodgers, movimiento que abrió una nueva etapa en su trayectoria dentro de las Grandes Ligas.

Ahora, en un equipo con aspiraciones constantes al campeonato de la MLB, Suwinski busca consolidarse y demostrar que puede ser una pieza útil dentro de un roster repleto de talento.

Su impacto en el encuentro frente a Chicago fue inmediato. El cuadrangular no solo levantó a los aficionados presentes en el estadio, sino que también envió un mensaje claro a la organización: está listo para competir por un lugar en la alineación.

Para los Dodgers, contar con un bateador de poder desde el lado izquierdo del plato representa un recurso valioso, especialmente en una temporada en la que la profundidad ofensiva será clave.