Más poder a Dodgers: Jack Suwinski debuta en el spring training y el jardinero conecta tremendo cuadrangular
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A la de por sí potente ofensiva de Los Angeles, llega el ex de los Pirates para apuntalar al mejor equipo de las Grandes Ligas para mostrar lo que trae en su repertorio
El estreno de Jack Suwinski con los Los Angeles Dodgers no pudo ser más contundente. En su primer turno al bate durante un juego de Spring Training frente a los Chicago Cubs, el jardinero conectó un impresionante cuadrangular de 429 pies, dejando una carta de presentación que rápidamente llamó la atención dentro del campamento angelino.
El batazo, además de demostrar su poder, tuvo un impacto inmediato en el marcador, ya que ayudó a que los Dodgers tomaran una ventaja temprana de 4-0. Con ese swing, el bateador zurdo volvió a mostrar una de sus principales virtudes: la capacidad de cambiar el rumbo de un partido con un solo contacto.
La conexión no fue casualidad. El jonrón registró una velocidad de salida de 111 millas por hora, un indicador que refleja la potencia con la que Suwinski puede castigar a los lanzadores rivales y que alimenta las expectativas sobre su papel en los jardines del equipo californiano.
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Su llegada a la organización de Los Ángeles se concretó en febrero de 2026, en lo que fue interpretado como una oportunidad para revitalizar su carrera tras su etapa con los Pittsburgh Pirates.
Durante su paso por Pittsburgh, Suwinski mostró destellos claros de su talento ofensivo. Su mejor campaña llegó en 2023, cuando conectó 26 cuadrangulares, cifra que lo colocó entre los bateadores de poder más interesantes de la organización.
A pesar de esos números, su salida del club fue sorpresiva. El jardinero fue designado para asignación antes de terminar uniéndose a los Dodgers, movimiento que abrió una nueva etapa en su trayectoria dentro de las Grandes Ligas.
Ahora, en un equipo con aspiraciones constantes al campeonato de la MLB, Suwinski busca consolidarse y demostrar que puede ser una pieza útil dentro de un roster repleto de talento.
Su impacto en el encuentro frente a Chicago fue inmediato. El cuadrangular no solo levantó a los aficionados presentes en el estadio, sino que también envió un mensaje claro a la organización: está listo para competir por un lugar en la alineación.
Para los Dodgers, contar con un bateador de poder desde el lado izquierdo del plato representa un recurso valioso, especialmente en una temporada en la que la profundidad ofensiva será clave.
El manager Dave Roberts no tardó en expresar su satisfacción por la actuación del jardinero. El estratega destacó que Suwinski posee el talento y la determinación necesarios para convertirse en un jugador importante dentro del equipo.
“Jack tiene el talento y la determinación para ser un jugador importante para nosotros”, comentó Roberts tras el encuentro, dejando entrever la confianza que existe en el potencial del pelotero.
Jack Suwinski nació en 1998 y se desempeña como jardinero zurdo, una posición en la que combina alcance defensivo con un perfil ofensivo centrado en el poder.
Su carrera profesional comenzó cuando fue seleccionado en la ronda 15 del Draft de 2016 por los San Diego Padres, organización con la que inició su desarrollo en el béisbol profesional.
Sin embargo, su debut en las Grandes Ligas llegó en 2022 con los Pittsburgh Pirates, equipo con el que tuvo la oportunidad de mostrar su potencial como bateador de largo alcance.
Durante su estancia en Pittsburgh, el jardinero se caracterizó por su facilidad para conectar cuadrangulares, consolidándose como un bateador peligroso cuando lograba hacer contacto sólido con la pelota.
La temporada 2023, con 26 jonrones, fue el momento más destacado de su etapa con los Piratas, un rendimiento que reforzó su reputación como un bateador capaz de producir carreras.
El giro en su carrera llegó en febrero de 2026, cuando fue designado para asignación por Pittsburgh, una decisión que abrió la puerta para su llegada a Los Ángeles.
Para Suwinski, incorporarse a los Dodgers representa una nueva oportunidad de consolidarse dentro de una organización que suele competir por los primeros lugares en las Grandes Ligas.
Su explosivo debut en el Spring Training sugiere que el jardinero llega motivado y con la intención de ganarse un lugar en el roster definitivo.
Si mantiene la consistencia mostrada en este primer contacto con el uniforme angelino, Suwinski podría convertirse en una pieza interesante dentro del poderoso lineup de Los Ángeles, aportando poder y profundidad ofensiva a un equipo que cada año aspira a lo más alto.