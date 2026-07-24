Más polémica: la FIFA perdona al ‘leñador’ Leandro Paredes tras rectificar informe arbitral

Leandro Paredes no será sancionado por la FIFA tras los incidentes registrados al término de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, luego de que el organismo corrigiera el informe arbitral y confirmara que nunca fue expulsado durante el partido.

En un principio, el mediocentro defensivo argentino aparecía como jugador expulsado en el reporte oficial del árbitro, lo que generó versiones sobre una posible suspensión disciplinaria. Sin embargo, horas después, la FIFA revisó la documentación y rectificó el registro, dejando sin efecto la supuesta tarjeta roja.

La modificación representa un giro importante en uno de los episodios más comentados tras la final del Mundial. Al no existir una expulsión mostrada sobre el terreno de juego, Paredes no recibirá ninguna sanción derivada de ese incidente.

Después del silbatazo final se registraron momentos de tensión entre integrantes de ambas selecciones, con empujones y reclamos que obligaron a la FIFA a revisar lo ocurrido. En medio de ese contexto surgió la versión de que el futbolista de la Albiceleste había sido expulsado, información que incluso fue respaldada inicialmente por el primer informe arbitral.

Tras analizar el caso, la FIFA concluyó que la inclusión de Leandro Paredes entre los jugadores expulsados fue consecuencia de un error administrativo en la elaboración del reporte oficial y no de una decisión tomada por el árbitro durante el encuentro.

Con la rectificación, el organismo anuló la expulsión atribuida al mediocampista y confirmó que no existe procedimiento disciplinario ni suspensión alguna relacionada con esa supuesta tarjeta roja.