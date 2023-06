‘Me amenazaron para no hablar’, responde Katty Martínez a Roberto Medina sobre su traspaso de Tigres a América

A días del campeonato del equipo varonil de Tigres de la UANL y luego de la eliminación en Liguilla del club femenil felino, se está generando la polémica en torno al traspaso de la futbolista Katty Martínez a las Águilas del América.

En el podcast “Solo Tigres”, el exentrenador del club, Roberto Medina, reveló que fue la delantera quien dio prioridad a la negociación con el club azulcrema, pese a que, según afirmó, se estaba buscando con la futbolista que se le diera una renovación de contrato.

El DT asegura que fue por la falta de minutos que Martínez optó por priorizar su movimiento al América. Asimismo, agregó, se pudo concretar este traspaso porque en la negociación se incluyó la llegada de Sebastián Córdova, mejor futbolista en la Liguilla que jugó Tigres durante el Clausura 2023.

“Algo pasó que llega Antonio Sancho dos días antes de esa Final y me dice: ‘solo para decirte que Katty ya no sigue el siguiente ciclo’. ‘A ver, cómo Toño, mi jugadora de 17 goles la tenemos qué recuperar, cómo, a dónde va’ y me dicen que no se llegó a un arreglo (renovación), que al parecer hay una negociación que ella abrió, cuando no debió, con América”.