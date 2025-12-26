¡Orgullo mexa! Debutarán Los Tigres del Norte este domingo en un episodio de ‘Los Simpson’

Apenas hace unas semanas, la estrella estadounidense Lindsay Lohan se sumó a la larga lista de celebridades que han tenido participaciones especiales en ‘Los Simpson’. Ahora, este viernes, a través de sus redes sociales oficiales, se anunció la llegada del grupo mexicano Los Tigres del Norte.

Será este domingo cuando, en la transmisión de un nuevo episodio de la temporada 37, los integrantes de la icónica banda musical lleguen a Springfield para interpretar un tema creado especialmente para ‘Homero Simpson’, de acuerdo con la información compartida.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson. @tigresdelnorte presentará ‘El Corrido de Pedro y Homero’ este domingo por FOX”, se lee en el mensaje —escrito en inglés— con el que se anunció esta peculiar colaboración.