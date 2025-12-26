¡Orgullo mexa! Debutarán Los Tigres del Norte este domingo en un episodio de ‘Los Simpson’

    Famosos. La icónica banda mexicana se suma a la lista de celebridades invitadas en Los Simpson, en un episodio que promete celebrar la cultura latina. FOTO: FACEBOOK@LOSSIMPSON

La banda de origen mexicano cantará el nuevo ‘Corrido de Pedro y Homero’, aparentemente inspirado en el famoso protagonista de la serie animada de Fox

Apenas hace unas semanas, la estrella estadounidense Lindsay Lohan se sumó a la larga lista de celebridades que han tenido participaciones especiales en ‘Los Simpson’. Ahora, este viernes, a través de sus redes sociales oficiales, se anunció la llegada del grupo mexicano Los Tigres del Norte.

Será este domingo cuando, en la transmisión de un nuevo episodio de la temporada 37, los integrantes de la icónica banda musical lleguen a Springfield para interpretar un tema creado especialmente para ‘Homero Simpson’, de acuerdo con la información compartida.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson. @tigresdelnorte presentará ‘El Corrido de Pedro y Homero’ este domingo por FOX”, se lee en el mensaje —escrito en inglés— con el que se anunció esta peculiar colaboración.

¿QUÉ PASÓ CON LOS SIMPSONS?

Junto con la confirmación del nuevo episodio se difundieron dos imágenes que muestran a la banda mexicana junto al famoso protagonista de la serie, además del personaje del ‘Hombre Abeja’, el cual el propio creador del programa, Matt Groening, ha confesado que está inspirado en ‘El Chapulín Colorado’, de Chespirito.

Pese al anuncio oficial, algunos usuarios se han mostrado incrédulos y consideran que podría tratarse de una broma, ya que el próximo domingo 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, fecha en la que en Latinoamérica es común realizar bromas de todo tipo. Sin embargo, este escenario resulta poco probable, pues la información fue difundida desde las cuentas oficiales del programa, la agrupación y el canal.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y luego? Presentan nuevos cargos de violación y agresión sexual contra Russell Brand

El episodio contará con la participación de los músicos Hernán, Jorge, Luis y Eduardo Hernández, así como de Óscar Lara, para destacar la relevancia de la banda mexicana entre el público no solo estadounidense, sino también hispano.

Aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta de estreno en plataformas, al igual que ocurrió con la participación de Lindsay Lohan —quien dio voz a Maggie—, el episodio podrá verse en Disney+ en enero de 2026, cuando se estrene la temporada 37. (Con información de El Universal)

