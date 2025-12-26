Caso La Barredora: Cuentas de Hernán Bermúdez Requena, alias ‘Comandante H’, seguirán bloqueadas

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora y conocido bajo los alias ‘El Abuelo’ o ‘Comandante H’, continuarán bloqueadas. Esto se determinó luego de que una jueza federal le negó la suspensión provisional contra la medida ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, resolvió no conceder la suspensión solicitada por el exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco, por lo que sus recursos financieros permanecerán congelados mientras se resuelve el fondo del asunto.

En cumplimiento a lo ordenado por un Tribunal Colegiado, la juzgadora admitió a trámite el juicio de amparo promovido por Bermúdez Requena, excolaborador de Adán Augusto López, en contra del acuerdo emitido el 24 de julio de 2025, mediante el cual la UIF lo incorporó a la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano.