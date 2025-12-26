Caso La Barredora: Cuentas de Hernán Bermúdez Requena, alias ‘Comandante H’, seguirán bloqueadas

    Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora y conocido bajo los alias ‘El Abuelo’ o ‘Comandante H’, continuarán bloqueadas. CUARTOSCURO

Una jueza determinó que las cuentas del exsecretario de Seguridad Pública, que habían sido bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, permanecerán en ese estado

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora y conocido bajo los alias ‘El Abuelo’ o ‘Comandante H’, continuarán bloqueadas. Esto se determinó luego de que una jueza federal le negó la suspensión provisional contra la medida ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, resolvió no conceder la suspensión solicitada por el exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco, por lo que sus recursos financieros permanecerán congelados mientras se resuelve el fondo del asunto.

En cumplimiento a lo ordenado por un Tribunal Colegiado, la juzgadora admitió a trámite el juicio de amparo promovido por Bermúdez Requena, excolaborador de Adán Augusto López, en contra del acuerdo emitido el 24 de julio de 2025, mediante el cual la UIF lo incorporó a la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano.

DEMANDA DE AMPARO DE HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA

En su demanda de amparo, Bermúdez Requena señaló que fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco y que, a su decir, se le relaciona de manera injusta con el grupo criminal La Barredora, motivo por el cual actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Asimismo, sostuvo que la orden de aprehensión librada y cumplimentada en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro es ilegal, y afirmó que tanto él como su familia han sido “injustamente” víctimas de una persecución política. Indicó que fue el 25 de julio de 2025 cuando tuvo conocimiento de que la UIF ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias y su inclusión en la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano.

Finalmente, la jueza Carbajal Díaz programó para el 2 de enero de 2026 la audiencia incidental en la que se determinará si se le concede o no la suspensión definitiva.

(Con información de El Universal)

