/ 26 diciembre 2025
    ‘Como ratas’: Salinas Pliego arremete; López Beltrán responde y su esposa defiende a sus hijos
    El hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no vive de privilegios y que trabaja, emprende y paga impuestos. /FOTO: CUARTOSCURO
En medio de una controversia difundida en redes sociales, el hijo del expresidente López Obrador fijó postura sobre su situación personal y respondió a críticas del empresario

CDMX.- En el contexto de una polémica por un video en el que fue captado, presuntamente, en una tienda de lujo en Houston, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no vive de privilegios y que trabaja, emprende y paga impuestos.

A través de sus redes sociales, López Beltrán respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien afirmó que políticos de Morena y sus familiares no pagan impuestos y participan en “megafraudes” al erario, además de señalar que “viven financiados por el cártel de Macuspana”.

En su mensaje, Salinas Pliego sostuvo también que “tienen vínculos probados con el crimen organizado” y que “se tienen que esconder como ratas en sus vacaciones”, al referirse a la polémica en torno al video.

Ante ello, López Beltrán calificó al empresario de “clasista” y señaló que carece de argumentos. “Yo, José Ramón López Beltrán, no vivo de privilegios ni de favores ni de concesiones disfrazadas de moral”, expresó.

Agregó que, “como millones de mexicanas y mexicanos”, trabaja, emprende y paga impuestos, y afirmó que no necesita presumir para definir su identidad.A diferencia de ti, no construyo nada atacando, difamando o calumniando a otros; lo hago trabajando”, escribió.

El hijo del exmandatario añadió que Salinas Pliego busca dar lecciones de mérito y ética, y sostuvo que la diferencia entre ambos es que él “no le debe nada al Estado ni al pueblo de México”, mientras que acusó al empresario de haberse beneficiado por décadas de ellos.

Por su parte, Carolyn Adamas, esposa de López Beltrán, rechazó las expresiones del empresario en referencia a sus hijos y afirmó que no tienen por qué esconderse en ningún momento de su vida.

“Yo nunca me he metido con los hijos de nadie, y no voy a permitir que nadie hable de los míos con desprecio”, declaró, al asegurar que su familia vive en paz porque lo que tienen es “fruto de nuestro trabajo”. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

