‘Tenemos miedo’: la drástica queja de Japón contra Monterrey rumbo al Mundial 2026

La llegada de Japón a Monterrey rumbo al Mundial 2026 dejó una primera polémica fuera de la cancha. A pocos días de iniciar su preparación en Nuevo León, jugadores de la selección asiática reconocieron incomodidad y temor por el estado del campo donde realizaron una de sus primeras prácticas, situación que obligó a modificar sus planes de entrenamiento. Con base en un reportaje hecho por ESPN, el malestar surgió después de que el combinado japonés trabajara en una cancha de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde los futbolistas detectaron un terreno duro, con irregularidades y zonas que generaron preocupación por el riesgo de lesiones.

Takefusa Kubo, una de las principales figuras de Japón, admitió que el equipo no se sintió cómodo durante aquella sesión. El futbolista señaló que el campo “no estaba muy bien”, que se encontraba duro y que tenía agujeros, por lo que varios jugadores sintieron miedo al momento de arrancar o disputar balones divididos. La situación encendió las alarmas dentro de la delegación japonesa, que llegó a México como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026.

Japón tenía contemplado trabajar en instalaciones relacionadas con Tigres, pero la cancha asignada no cumplió con las expectativas del equipo, por lo que se buscó una alternativa inmediata en la zona metropolitana de Monterrey. Tras varias conversaciones entre la selección japonesa y el Comité Organizador de Monterrey, el equipo encontró una nueva sede temporal en El Barrial, complejo de entrenamiento de Rayados de Monterrey. Ahí, los jugadores pudieron continuar su preparación en mejores condiciones, con instalaciones que cumplen con los estándares requeridos para un equipo mundialista. El propio Kubo reconoció la diferencia entre ambas sedes y agradeció el apoyo recibido para concretar el cambio. El atacante japonés destacó que el nuevo campo estaba en buenas condiciones y que el entrenamiento se desarrolló de una mejor manera, lo que permitió al equipo recuperar tranquilidad en plena cuenta regresiva mundialista. El episodio llega en un momento sensible para Monterrey, una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026 junto con Ciudad de México y Guadalajara.

Japón forma parte del Grupo F de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a Países Bajos, Túnez y Suecia. Su debut será ante el conjunto neerlandés el 14 de junio en Dallas, mientras que el 20 de junio tendrá actividad en Monterrey contra Túnez, uno de los partidos que pondrá a prueba la operación mundialista en Nuevo León. La polémica también coloca bajo la lupa la organización local en Monterrey, donde la expectativa por el Mundial 2026 crece conforme se acerca el debut de las selecciones. Japón ya encontró una solución en El Barrial, pero el aviso quedó claro: en una Copa del Mundo, cada detalle cuenta, incluso antes de que ruede el balón.

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