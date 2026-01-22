Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales

En una rueda de prensa realizada este martes, autoridades deportivas municipales presentaron los detalles del programa “Auténticos Novatos de Box”, un torneo que busca ofrecer a peleadores en etapa inicial la oportunidad de vivir sus primeras experiencias competitivas dentro del boxeo amateur.

El anuncio estuvo encabezado por Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), quien explicó que este proyecto pretende funcionar como una plataforma de desarrollo para quienes entrenan en gimnasios locales y aún no han tenido participación formal en torneos. Durante su intervención, extendió la invitación a los entrenadores y responsables de gimnasios de la región para que inscriban a sus atletas y aprovechen el certamen como un espacio de fogueo y detección de talento.

Puentes Montes señaló que uno de los principales objetivos del programa es generar condiciones de competencia ordenada, con reglas claras y supervisión, para que los jóvenes boxeadores comiencen a familiarizarse con el ritmo, la presión y la dinámica de un evento oficial, sin perder de vista la seguridad y la formación deportiva.

En el presidium también estuvieron presentes Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC); Jesús Gámez Ovalle, subdirector operativo del IMCUFIDE; así como Jonathan Gutiérrez y Severo Valderrama, representantes de la Liga Municipal de Box, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la base del boxeo local a través de torneos enfocados en principiantes.