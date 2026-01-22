Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales
El torneo se desarrollará en febrero en distintas sedes y cerrará con finales en el Multideportivo El Sarape
En una rueda de prensa realizada este martes, autoridades deportivas municipales presentaron los detalles del programa “Auténticos Novatos de Box”, un torneo que busca ofrecer a peleadores en etapa inicial la oportunidad de vivir sus primeras experiencias competitivas dentro del boxeo amateur.
El anuncio estuvo encabezado por Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), quien explicó que este proyecto pretende funcionar como una plataforma de desarrollo para quienes entrenan en gimnasios locales y aún no han tenido participación formal en torneos. Durante su intervención, extendió la invitación a los entrenadores y responsables de gimnasios de la región para que inscriban a sus atletas y aprovechen el certamen como un espacio de fogueo y detección de talento.
Puentes Montes señaló que uno de los principales objetivos del programa es generar condiciones de competencia ordenada, con reglas claras y supervisión, para que los jóvenes boxeadores comiencen a familiarizarse con el ritmo, la presión y la dinámica de un evento oficial, sin perder de vista la seguridad y la formación deportiva.
En el presidium también estuvieron presentes Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC); Jesús Gámez Ovalle, subdirector operativo del IMCUFIDE; así como Jonathan Gutiérrez y Severo Valderrama, representantes de la Liga Municipal de Box, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la base del boxeo local a través de torneos enfocados en principiantes.
Durante la presentación se dieron a conocer cambios en el formato del torneo, el cual se desarrollará en tres etapas eliminatorias antes de llegar a las finales. La primera fase se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de febrero en el Multideportivo El Sarape. Posteriormente, del 13 al 15 de febrero, las acciones continuarán en Pueblo Insurgentes. La tercera etapa está programada del 20 al 22 de febrero en el domo del INEDEC.
Las finales del torneo se disputarán los días 27 y 28 de febrero, así como el 1 de marzo, nuevamente en el Multideportivo El Sarape, donde se espera la participación de los boxeadores que logren avanzar en las rondas previas.
Las autoridades informaron que el registro de participantes ya se encuentra abierto y se realiza directamente en el gimnasio municipal. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 844 412 12 07 y 844 218 40 36. El cierre de inscripciones está previsto para el próximo 30 de enero.