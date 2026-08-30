Obed Vargas cambia de equipo en LaLiga: Atlético de Madrid ya decidió su futuro

El futuro de Obed Vargas parece estar lejos del Atlético de Madrid, al menos durante la próxima temporada. El mediocampista mexicano estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Sevilla, después de que ambos clubes avanzaran en las negociaciones para concretar su salida temporal. La operación contempla que Vargas llegue al conjunto andaluz en calidad de préstamo por una temporada, pero con una condición fundamental para los Colchoneros: el acuerdo no incluiría una opción de compra. De esta manera, el Sevilla no tendría la posibilidad de adquirir de forma definitiva los derechos del futbolista al término de la cesión.

De acuerdo con información procedente de España y retomada por medios mexicanos, las negociaciones ya habrían alcanzado un principio de acuerdo y el jugador podría viajar entre este domingo 30 y el lunes 31 de agosto para realizar los exámenes médicos correspondientes y completar los trámites de su incorporación al cuadro sevillista.

La decisión del Atlético responde principalmente a la necesidad de que el mexicano tenga mayor continuidad y minutos de juego. Vargas no ha conseguido hacerse con un lugar habitual en el equipo dirigido por Diego Simeone, debido a la fuerte competencia que existe en el mediocampo rojiblanco. El Atlético había apostado por Vargas como un futbolista con proyección a futuro después de incorporarlo procedente del Seattle Sounders. Por ello, una cesión al Sevilla aparece como una alternativa para que el mexicano pueda adaptarse al futbol europeo, competir regularmente en LaLiga y continuar con su desarrollo sin que el club madrileño pierda el control sobre su futuro. La ausencia de una opción de compra es precisamente uno de los puntos más importantes de la operación. Cuando termine el préstamo, Obed Vargas deberá regresar al Atlético de Madrid, a menos que posteriormente ambas instituciones negocien un nuevo acuerdo. Antes de que el Sevilla tomara la delantera, otros clubes también habían mostrado interés en conseguir la cesión del mediocampista mexicano. Sin embargo, el conjunto andaluz habría avanzado rápidamente en las conversaciones y estaría ahora en la posición más favorable para cerrar el fichaje.

Para Vargas, el movimiento representaría una oportunidad para recuperar protagonismo y demostrar sus condiciones en una de las principales ligas de Europa. El objetivo será sumar minutos, ganar experiencia y regresar al Atlético con mayor recorrido competitivo. Todo apunta a que el mexicano continuará su carrera temporalmente con el Sevilla. Solo faltan las pruebas médicas, la firma del contrato y el anuncio oficial, mientras que el Atlético de Madrid mantiene intacta su apuesta por Vargas y se asegura de conservar la última palabra sobre su futuro.