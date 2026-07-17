Mets ponen a casi todo el plantel en el mercado; solo cinco jugadores son intocables

De acuerdo con un reporte de Chelsea Janes para SNY, los Mets ya comunicaron al resto de las organizaciones de las Grandes Ligas que están abiertos a negociar a la mayoría de sus peloteros. Únicamente cinco jugadores fueron declarados intransferibles: Juan Soto, Carson Benge, A.J. Ewing, Christian Scott y Nolan McLean.

Con un récord de 40-57 al llegar al receso del Juego de Estrellas , la directiva encabezada por David Stearns optó por acelerar un proceso de reestructuración con el objetivo de volver a ser contendiente en 2027 .

La temporada de los Mets de Nueva York dio un giro radical. Después de una primera mitad para el olvido, la organización decidió adoptar una postura agresiva de cara a la fecha límite de cambios y escuchará ofertas por prácticamente todos los integrantes de su roster , en un movimiento que podría transformar por completo el futuro de la franquicia.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Francisco Lindor, aunque su salida luce prácticamente imposible. El campocorto cuenta con una cláusula de no cambio y un contrato superior a 32 millones de dólares por temporada hasta 2031, factores que, según ejecutivos consultados por MLB Network Radio, hacen muy complicada cualquier negociación.

Freddy Peralta y Luke Weaver encabezan el mercado

Con la fecha límite de cambios del 3 de agosto acercándose, los equipos contendientes ya analizan a los peloteros que terminan contrato al finalizar la campaña.

El abridor Freddy Peralta aparece como una de las piezas más atractivas. Aunque registra una temporada discreta con efectividad de 4.66, WHIP de 1.41 y 20 aperturas, su experiencia y condición de dos veces All-Star mantienen alto su valor entre los clubes que buscan reforzar la rotación.

Otro de los lanzadores con mayor demanda sería Luke Weaver, quien ha firmado una sobresaliente actuación desde el bullpen al registrar 1.85 de efectividad, 0.82 de WHIP y 39 entradas lanzadas, números que lo colocan entre los relevistas más codiciados del mercado.

Los zurdos Brooks Raley y A.J. Minter también aparecen como candidatos naturales para salir de Nueva York. Ambos concluirán contrato al finalizar la temporada y representan opciones de experiencia para equipos con aspiraciones de llegar a la postemporada.

Uno de los casos más complejos es el del derecho Clay Holmes, quien actualmente se recupera de una fractura de pierna. El pitcher posee una opción de jugador por 12 millones de dólares para 2027, aunque todo apunta a que buscará un nuevo acuerdo.

Pese a ello, Holmes ha dejado clara su intención de permanecer con la organización.

”Vine aquí por una razón. Casi tienes la sensación de algún tipo de asunto pendiente. Quieres hacer las cosas bien y que salgan bien aquí porque cuando ganas en Nueva York es muy emocionante”.

Sus declaraciones han abierto el debate dentro de la organización sobre si conviene negociar una extensión de contrato o aprovechar su valor actual para obtener prospectos que fortalezcan el proyecto de reconstrucción.

LAS LESIONES HAN SIDO UN LASTRE EN LA TEMPORADA

El decepcionante desempeño de los Mets también ha estado marcado por los problemas físicos. Clay Holmes permanece fuera por la fractura de pierna, mientras que Francisco Lindor y Juan Soto han atravesado distintas molestias que afectaron la regularidad del equipo.

Además, aunque durante la campaña surgieron versiones sobre supuestas diferencias entre Lindor y Soto, el propietario Steve Cohen y diversas fuentes cercanas al club han restado importancia a esos rumores, asegurando que el vestidor mantiene el enfoque en el futuro de la franquicia.