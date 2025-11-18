México cae por goleada ante Portugal 5-0 y queda fuera del Mundial Sub-17 en Qatar

La Selección Mexicana Sub-17 sufrió una dolorosa eliminación tras caer 5-0 ante una poderosa Portugal que no dejó espacio para la reacción. Desde los primeros minutos, el equipo europeo mostró superioridad y control total del juego, complicando cada intento del cuadro dirigido por Carlos Cariño. Un penal cometido por José Navarro al minuto 15 abrió la cuenta con el cobro de Rafael Quintas.

La situación empeoró cuando el propio Navarro fue expulsado al 35 después de un codazo revisado en el VAR, dejando a México con un jugador menos y con un panorama cuesta arriba. Con inferioridad numérica, el Tri no logró asentarse defensivamente y comenzó a ceder espacios peligrosos. Portugal aprovechó cada error para ampliar la ventaja.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Anísio Cabral firmó el 2-0 al recibir un balón filtrado, quitarse al portero Santiago López y definir con el arco abierto. El gol de vestidor terminó por descolocar completamente al plantel mexicano, que nunca pudo recuperarse del golpe anímico.

DOMINIO PORTUGUÉS Y FIN DEL SUEÑO TRICOLOR

Aunque México intentó reaccionar con ajustes desde la banca, el control del partido se mantuvo del lado portugués. Los cambios dieron un ligero impulso, permitiendo generar peligro en el tramo final, pero las llegadas no fueron suficientes para inquietar realmente al rival.

Cuando parecía que México encontraba algo de ritmo, Mateus Mide desequilibró por la banda y conectó un centro para que Zeega empujara el 3-0 al minuto 81, sentenciando prácticamente la eliminatoria. Ese tercer gol derrumbó cualquier intento de recuperación por parte del cuadro azteca.

Con un equipo volcado emocionalmente, la defensa mexicana terminó totalmente desorganizada. En una nueva descolgada, Mide volvió a generar peligro por la derecha, enviando un pase que el arquero alcanzó a desviar, pero Miguel Figueiredo remató para el 4-0. Segundos después, Yoan Pereira completó la goleada con el 5-0 que silenció al plantel nacional.

EXPULSIÓN FINAL Y DESPEDIDA DOLOROSA

Para cerrar la pesadilla, el arquero Santiago López, figura contra Argentina en la fase previa, fue expulsado tras perder la cabeza en una acción que reflejó la frustración del equipo. Con dos jugadores menos y un marcador abultado, México terminó su participación muy lejos del nivel mostrado en partidos anteriores.

Portugal avanzó a cuartos de final mostrando fortaleza, claridad táctica y alta precisión en ataque, confirmando su papel como aspirante al título. La Selección Mexicana, por su parte, deberá analizar una actuación marcada por errores puntuales y desconexiones defensivas.

El adiós tricolor en Qatar 2025 deja varias lecciones para las futuras generaciones, sobre todo en disciplina, concentración y manejo emocional en partidos decisivos.

DATOS CURIOSOS

• México no había recibido cinco goles en una eliminación desde hace 10 años

• Portugal anotó en cada llegada clara del complemento

• El VAR participó activamente en dos acciones clave del partido