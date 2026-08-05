México pierde un oro en Centroamericanos pese a dominar la prueba de rifle; una regla administrativa borró la medalla

Sin embargo, la prueba solo contó con cuatro delegaciones , cuando el reglamento exige la presencia de al menos cinco atletas o equipos pertenecientes al mismo número de Comités Olímpicos Nacionales para que las medallas tengan validez oficial.

El equipo integrado por Alejandra Zumaya, Fernanda Barba y Julieta Palafox se impuso con mil 711 puntos , gracias a 562 unidades en la posición de rodillas, 585 en tendido y 564 de pie . Guatemala terminó en el segundo lugar con mil 690 puntos , Cuba fue tercera con mil 662 , mientras que Nicaragua completó la participación.

La delegación mexicana de rifle femenil de tres posiciones a 50 metros fue la mejor sobre el polígono, pero su actuación no se reflejará en el medallero oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe . Una disposición del reglamento técnico dejó sin validez las preseas al no reunirse el número mínimo de países participantes.

La determinación no obedeció a una infracción deportiva, ni estuvo relacionada con casos de dopaje, errores en la puntuación o alguna irregularidad cometida por las representantes mexicanas. Simplemente, el evento no cumplió con el requisito administrativo establecido para otorgar preseas.

El reglamento contempla una excepción cuando una delegación previamente inscrita no puede competir por causas de fuerza mayor o cuando existe una baja intencional destinada a perjudicar a otros participantes. No obstante, esa situación debe ser acreditada por Centro Caribe Sports, condición que no se presentó en esta ocasión.

Como consecuencia, las mexicanas conservarán el mejor registro de la competencia, pero no recibirán la medalla de oro. Tampoco hubo una reasignación de las preseas, ya que el oro, la plata y el bronce fueron eliminados por completo del medallero oficial.

La decisión representa un golpe para la cosecha de México en la justa regional. La delegación pierde un título y una medalla en el conteo general, aunque su liderato no corre riesgo, ya que Colombia permanece muy por detrás con 60 oros, mientras que México supera las 120 preseas doradas.

No obstante, el ajuste sí complica la posibilidad de establecer una nueva marca histórica. México conquistó 145 oros en San Salvador 2023, la mejor actuación de su historia en estos Juegos. Con 123 títulos hasta el momento, ahora necesita 22 medallas de oro para igualar ese registro y 23 para romperlo, una exigencia que aumentó tras la anulación del triunfo en tiro.

La resolución tampoco debería afectar las aspiraciones internacionales de las deportistas, ya que la plaza rumbo a los Juegos Panamericanos corresponde a la prueba individual de rifle femenil de tres posiciones a 50 metros, y no al evento por equipos que fue invalidado.

En lo deportivo, Zumaya, Barba y Palafox fueron las mejores de la competencia. Sin embargo, su dominio quedó sin recompensa oficial debido a una regla administrativa completamente ajena a su desempeño en el campo de tiro.