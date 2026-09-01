MLB: ¿Cómo fue la aplastante victoria de los Chicago Cubs, con nueve cuadrangulares incluidos?

El despliegue ofensivo de Chicago no fue simplemente una paliza más. Los nueve cuadrangulares establecieron un nuevo récord para los Cubs en un solo encuentro y colocaron al equipo en un selecto grupo de la historia de las Grandes Ligas.

El tercera base de los Cubs tuvo su segundo juego de tres jonrones en agosto , después de haberlo conseguido apenas unas semanas atrás. Bregman también se convirtió en uno de los grandes protagonistas de una noche en la que prácticamente toda la alineación encontró la manera de mandar la pelota detrás de la barda.

La ofensiva de Chicago fue implacable desde el primer inning. Tyrone Taylor y Nico Hoerner conectaron jonrones consecutivos para abrir el festival, mientras que Alex Bregman volvió a ser la gran figura al disparar tres cuadrangulares .

Los Cubs de Chicago convirtieron Wrigley Field en un auténtico espectáculo de poder. En una noche inolvidable ante los Cerveceros de Milwaukee , el equipo de casa conectó nueve cuadrangulares para imponerse por 17-3 y escribir una nueva página en la historia de la franquicia.

Los nueve vuelacercas representan la segunda mayor cantidad en un partido en la historia de MLB desde 1900, solamente detrás de los 10 que conectaron los Blue Jays en 1987. Además, fue apenas el quinto juego de nueve jonrones registrado en ese periodo.

La distribución del poder también fue impresionante. Además de los tres de Bregman, Michael Conforto, Nico Hoerner, Carson Kelly, Matt Shaw, Seiya Suzuki y Tyrone Taylor aportaron un cuadrangular cada uno.

BREGMAN, EL PROTAGONISTA DE UNA NOCHE PERFECTA

Bregman fue el rostro de la histórica jornada. Sus tres batazos de vuelta entera le permitieron firmar su segundo encuentro de tres jonrones de la temporada, ambos en agosto.

El último fue especialmente llamativo: llegó en la octava entrada frente a Andrew Vaughn, quien tuvo que subir al montículo como jugador de posición cuando el partido ya estaba prácticamente decidido. El batazo recorrió 396 pies y terminó en las tribunas del jardín izquierdo-central para poner el marcador 17-3.

La actuación de Bregman se suma a una temporada especialmente productiva para Chicago, que ha encontrado en su ofensiva una de sus principales armas para afrontar el tramo decisivo del calendario.

OTA MARCA PARA CHICAGO. 62 JONRONES EN AGOSTO

Como si los nueve cuadrangulares no fueran suficiente, los Cubs cerraron agosto con 62 jonrones, estableciendo un nuevo récord de la Liga Nacional para un solo mes.

La cifra también representa la segunda mayor cantidad de cuadrangulares en un mes en la historia de MLB, únicamente por detrás de los 74 que conectaron los Yankees en agosto de 2019.

Chicago ya había demostrado su poder durante la temporada. De hecho, este fue el segundo partido de al menos ocho jonrones de los Cubs en 2026, después de que conectaran ocho ante San Diego en julio.

La paliza llegó en un momento especialmente importante. Los Cubs recibieron a Milwaukee para abrir una serie de cuatro encuentros y necesitaban recortar terreno en la División Central de la Liga Nacional.

Aunque los Brewers conservan una ventaja de siete juegos, ambos equipos tienen todavía seis enfrentamientos entre sí en los próximos nueve días, por lo que la lucha podría apretarse considerablemente si Chicago mantiene encendida su ofensiva.

El abridor Clay Holmes también tuvo una noche sobresaliente al lanzar seis entradas en blanco, permitiendo que la ofensiva hiciera el resto.

Y vaya que lo hizo.

UNA NOCHE PARA NUNCA OLVIDAR EN EL WRIGLEY FIELD

Los Cubs no solamente derrotaron a su rival divisional: establecieron un récord de franquicia, igualaron la segunda mayor cantidad de jonrones en un juego en la historia de MLB y terminaron agosto con una marca de poder para la Liga Nacional.