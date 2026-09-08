Muere Roberto ‘Monito’ Rodríguez, leyenda del América y campeón en 1971

El futbol mexicano está de luto por el fallecimiento de Roberto “Monito” Rodríguez Pérez, quien murió a los 80 años, informó el Club América durante la madrugada de este martes. La noticia había sido adelantada minutos antes por Carlos Reinoso, quien compartió vestidor con Rodríguez y fue uno de sus compañeros más cercanos durante aquella generación azulcrema. El club de Coapa confirmó la noticia mediante un mensaje en sus redes sociales, en el que destacó la trayectoria de quien es considerado una de sus leyendas. En las semanas previas se había reportado que el exfutbolista atravesaba por un delicado estado de salud. Nacido el 1 de abril de 1946 en Tlaquiltenango, Morelos, Rodríguez comenzó su carrera profesional con el Zacatepec en 1966. Su velocidad y capacidad para desbordar por la banda le permitieron llamar la atención del América, equipo al que llegó en 1969.

Con las Águilas vivió el momento más importante de su carrera: fue titular como extremo derecho en el conjunto que conquistó el campeonato de Liga de la temporada 1970-71, dirigido por José Antonio Roca. En la final, disputada el 1 de agosto de 1971 en el Estadio Azteca, América derrotó 2-0 al Toluca, con goles de Carlos Reinoso y Horacio López Salgado. Aquella escuadra reunió a varias de las figuras que marcaron una época en Coapa, entre ellas Carlos Reinoso, Enrique Borja, Roberto Hodge, Guillermo “Campeón” Hernández, Mario “Pichojos” Pérez y Antonio “Toninho” Martins, además del propio Rodríguez. Su carrera internacional también tuvo un capítulo destacado: fue convocado a la Selección Mexicana en 1971 y 1972, disputó 16 partidos y marcó cuatro goles. En 1971 fue parte del equipo mexicano que conquistó el Campeonato de Naciones de Concacaf, torneo en el que terminó como líder de goleo con tres anotaciones. Rodríguez permaneció en América hasta 1973, cuando regresó al Zacatepec, club en el que puso fin a su carrera como futbolista en la temporada 1975-76. Sin embargo, su relación con las Águilas estuvo lejos de terminar.

Posteriormente trabajó como entrenador de fuerzas básicas, auxiliar técnico y responsable de equipos de reserva, además de colaborar con distintos estrategas. Fue auxiliar de Jorge Vieira en el campeonato de Liga 1988-89 y también dirigió a la Selección Mexicana Sub-16 en el Mundial de China 1985. Incluso tuvo participaciones interinas al frente del primer equipo americanista en distintos momentos. UN HOMBRE QUE HIZO DEL AMÉRICA SU CASA La historia del “Monito” no se limitó a los cuatro años que vistió la camiseta azulcrema. En 2016, durante una entrevista con Excélsior, Rodríguez hablaba de 47 años de vínculo con el América, una muestra de la dimensión que alcanzó su relación con la institución. Su legado queda ligado a una de las primeras grandes generaciones del América moderno: fue campeón en 1971, compañero de Reinoso y Borja, internacional mexicano y, posteriormente, formador de nuevas generaciones de futbolistas. Roberto “Monito” Rodríguez murió a los 80 años, pero su nombre permanecerá en la historia del club que convirtió en una parte fundamental de su vida. Dato para destacar: el propio América reconoce que aquel campeonato de 1970-71 fue el segundo título de Liga de su era profesional y el primero definido mediante una liguilla, por lo que Rodríguez formó parte de una conquista histórica para la institución.