Mundial 2026: Emerse Fae acusa de racismo a Bastian Schweinsteiger tras comentarios sobre Costa de Marfil

Bastian Schweinsteiger, exseleccionado alemán y ahora comentarista de televisión, realizara declaraciones sobre el estilo de juego de Costa de Marfil que provocaron una contundente respuesta de su entrenador, Emerse Fae, quien incluso las calificó de “racistas”.

Antes del duelo del Grupo E entre Alemania y Costa de Marfil, Schweinsteiger analizó al conjunto africano durante una transmisión de la cadena ARD y describió su forma de jugar como “un poco fútbol africano, un poco poco ortodoxo, un poco salvaje y quizá no tan condicionado por la táctica”, además de advertir que sería un rival impredecible.

Las palabras del campeón del mundo en 2014 no pasaron desapercibidas. Días después, tras la victoria de Costa de Marfil por 2-0 sobre Curazao, resultado que aseguró la primera clasificación de la selección marfileña a los octavos de final de una Copa del Mundo, Emerse Fae expresó su decepción.

“Es triste. Schweinsteiger fue un gran jugador y siempre admiré su forma de entender el fútbol. Cuando escuché sus comentarios, me decepcionó el hombre”, declaró el estratega.

PREJUICIOS SON HISTÓRICOS

Fae fue aún más contundente al valorar el trasfondo de las declaraciones del exfutbolista alemán. “Podríamos llamarlo racista, si llamáramos a las cosas por su nombre”, afirmó, al considerar que ese tipo de comentarios reflejan prejuicios históricos sobre el fútbol africano o buscan generar controversia.

El técnico defendió la evolución de las selecciones africanas y rechazó que su éxito se explique únicamente por el aspecto físico. “En el campo demostramos que los equipos africanos no solo somos físicos; también somos técnicos y tácticos”, subrayó. Asimismo, expresó su deseo de que las palabras de Schweinsteiger hayan sido simplemente una declaración desafortunada y no una muestra de su verdadera forma de pensar.

Mientras la controversia continúa fuera del terreno de juego, Costa de Marfil firmó una actuación histórica al avanzar como segundo lugar del Grupo E, gracias a sus triunfos sobre Ecuador y Curazao, dejando atrás la derrota por 2-1 sufrida frente a Alemania.

La polémica también alcanzó a Jürgen Klopp, quien fue cuestionado sobre el tema durante su estancia en Nueva York. Sin embargo, el extécnico del Liverpool evitó pronunciarse, al considerar que se trata de un asunto delicado y prefirió no alimentar el debate.