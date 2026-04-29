Mykhailo Mudryk, futbolista ucraniano, fue suspendido con el máximo castigo por dopaje: cuatro años

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Deportes
/ 29 abril 2026
    Mykhailo Mudryk, futbolista ucraniano, fue suspendido con el máximo castigo por dopaje: cuatro años
    El atacante ucraniano había tenido una carrera destacada antes de toparse con la sustancia que le costó ser inhabilitado. FOTO: AFP

De nada le valió al atacante del Chelsea la defensa legal contra la suspensión tras su caso iniciado en 2024; su carrera parece terminar

La carrera profesional del ucraniano Mykhailo Mudryk parece terminar tras hacerse oficial la sanción de cuatro años por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) debido a un diagnóstico positivo por dopaje desde diciembre de 2024. Esta es la pena máxima establecida por las normas antidopaje.

El extremo del Chelsea FC, quien disputó su último partido con el club el 28 de noviembre de 2024, dio positivo por meldonium, un medicamento antiisquémico prohibido cuyos efectos permiten mejorar la resistencia y la recuperación física tras el ejercicio.

La FA acusó formalmente a Mudryk de violación de las reglas antidopaje, y tras una suspensión provisional, se confirmó el positivo de su muestra “A”..

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Desde junio del año pasado, la FA había hecho público el cargo contra el futbolista, explicando que se alegaba la presencia y/o uso de una sustancia prohibida bajo las Regulaciones Antidopaje 3 y 4. A raíz de esa acusación, Mudryk decidió contratar a Morgan Sports Law, el mismo despacho que representó a Paul Pogba y logró rebajar su sanción de cuatro años a 18 meses en otro caso de dopaje.

El 25 de febrero, Mudryk presentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) un recurso para apelar los cuatro años de suspensión, entregando la documentación pertinente. Hasta ahora, las partes siguen intercambiando escritos y aún no se ha fijado fecha para la vista oral, según informó el periodista Ben Jacobs.

Mudryk llegó al Chelsea en enero de 2023 en una operación que ascendió a 70 millones de euros fijos más 30M€ en variables por rendimiento. En casi 18 meses sin jugar, el ucraniano se ha perdido de vestir la camiseta blue, dirigida ahora por Enzo Maresca. En total, disputó 73 partidos con el Chelsea, anotando 20 goles y 11 asistencias, cifras que ahora quedan ensombrecidas por este caso que marca un antes y un después en su carrera.

TALENTO QUE SE DILUYE

Mykhailo Mudryk nació en 2001 en Berestyn, Ucrania, es reconocido por su velocidad explosiva, su capacidad para jugar como extremo por ambas bandas y su estilo vertical, basado en el desborde y el uno contra uno. Desde joven fue considerado una de las joyas más prometedoras del fútbol de su país.

Su gran salto llegó con el Shakhtar Donetsk, donde se consolidó como figura en competencias europeas y llamó la atención de varios clubes importantes del continente. Su rendimiento en la Champions League y su perfil ofensivo lo convirtieron en uno de los nombres más codiciados del mercado.

En enero de 2023, su carrera dio un giro definitivo cuando fue fichado por el Chelsea, en uno de los traspasos más caros para un jugador ucraniano. También ha sido parte de la Selección de Ucrania, donde se perfilaba como pieza clave para la nueva generación del país.

¿QUÉ OTROS CASOS SE RECUERDAN?

El caso de Mudryk no es aislado. Una de las referencias más conocidas con meldonium fue la de la tenista rusa Maria Sharapova, quien en 2016 dio positivo por esta sustancia en el torneo de Australian Open y recibió una suspensión de 15 meses, que posteriormente quedó reducida tras apelación, al demostrar que su uso había sido por motivos médicos.

Otro caso vinculado a meldonium ocurrió con el atleta bielorruso Krystsina Tsimanouskaya en atletismo, aunque en su caso la sanción fue más breve y terminó con apoyos de organizaciones deportivas internacionales que reconocieron aspectos atenuantes relacionados con el contexto de uso del fármaco

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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