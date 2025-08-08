Nacho Beristáin revela que Ovidio Guzmán visitó a Julio César Chávez Jr. en sus entrenamientos

Ignacio “Nacho” Beristáin, uno de los entrenadores más reconocidos en la historia del boxeo mexicano, sorprendió con una revelación sobre Julio César Chávez Jr. Durante una entrevista, el miembro del Salón de la Fama contó que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, llegó a visitar al “Junior” mientras éste entrenaba en el Centro Ceremonial Otomí, en el Estado de México. Beristáin recordó que, en distintas sesiones de preparación, aparecieron jóvenes vinculados al crimen organizado. Entre ellos estaba “El Ratón” Guzmán, quien se presentó de manera amistosa. TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya tienes la nueva edición de Rodeo Capital?

El entrenador señaló que el encuentro fue breve y únicamente en el contexto deportivo, sin que se tocaran temas ajenos al boxeo. En una de esas visitas, Beristáin notó la presencia de un hombre con la camisa abierta y un escapulario colgando del cuello. No le preguntó su nombre, pero posteriormente supo que se trataba de Ovidio Guzmán. Según el entrenador, la relación con Chávez Jr. se debía a que ambos, junto con uno de sus hermanos, habían estudiado en la misma escuela que los hijos de “El Chapo” Guzmán, lo que facilitó una cercanía entre las familias. El veterano estratega fue enfático en aclarar que la presencia de Ovidio Guzmán no implicó una relación delictiva por parte de Chávez Jr.