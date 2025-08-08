Nacho Beristáin revela que Ovidio Guzmán visitó a Julio César Chávez Jr. en sus entrenamientos

Deportes
/ 8 agosto 2025
    Nacho Beristáin revela que Ovidio Guzmán visitó a Julio César Chávez Jr. en sus entrenamientos
    Nacho Beristáin aseguró que las visitas de Ovidio Guzmán a Chávez Jr. fueron amistosas y en un contexto deportivo. FOTO: ESPECIAL

El histórico entrenador mexicano contó que el hijo de ‘El Chapo’ acudió en varias ocasiones al gimnasio para ver al ‘Junior’ prepararse

Ignacio “Nacho” Beristáin, uno de los entrenadores más reconocidos en la historia del boxeo mexicano, sorprendió con una revelación sobre Julio César Chávez Jr.

Durante una entrevista, el miembro del Salón de la Fama contó que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, llegó a visitar al “Junior” mientras éste entrenaba en el Centro Ceremonial Otomí, en el Estado de México.

Beristáin recordó que, en distintas sesiones de preparación, aparecieron jóvenes vinculados al crimen organizado. Entre ellos estaba “El Ratón” Guzmán, quien se presentó de manera amistosa.

El entrenador señaló que el encuentro fue breve y únicamente en el contexto deportivo, sin que se tocaran temas ajenos al boxeo.

En una de esas visitas, Beristáin notó la presencia de un hombre con la camisa abierta y un escapulario colgando del cuello. No le preguntó su nombre, pero posteriormente supo que se trataba de Ovidio Guzmán.

Según el entrenador, la relación con Chávez Jr. se debía a que ambos, junto con uno de sus hermanos, habían estudiado en la misma escuela que los hijos de “El Chapo” Guzmán, lo que facilitó una cercanía entre las familias.

El veterano estratega fue enfático en aclarar que la presencia de Ovidio Guzmán no implicó una relación delictiva por parte de Chávez Jr.

“Él quiere mucho a Julio y lo apoyaban en todo... pero nada más hasta ahí”, aseguró Beristáin, quien descartó que el boxeador haya estado involucrado en actividades ilegales.

Actualmente, Julio César Chávez Jr. enfrenta problemas legales en Estados Unidos, donde fue detenido por violaciones migratorias.

Además, en México existe una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con delincuencia organizada y tráfico de armas, aunque Beristáin considera que estas acusaciones responden más a errores personales que a nexos reales con el crimen organizado.

