Necaxa recurre a un viejo conocido de la Liga MX: Juan Reynoso para sustituir a Varini

Juan Reynoso está de vuelta en la Liga MX. El técnico peruano fue elegido por el Necaxa para ocupar el lugar de Martín Varini, despedido después de la derrota 0-1 ante Puebla en la Jornada 8 del Apertura 2026. El acuerdo reportado contempla un contrato hasta diciembre de 2027, por lo que la directiva de los Rayos apuesta por un proyecto que vaya más allá de lo que resta del actual torneo.

El movimiento se concretó apenas un día después de la salida de Varini, quien dejó al conjunto hidrocálido con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, para un total de ocho puntos en ocho jornadas. Necaxa ocupa la parte baja de la clasificación y necesita una reacción inmediata si todavía pretende meterse en la pelea por la fase final.

Para Reynoso, el regreso tiene un significado especial. El peruano volverá a dirigir en México después de más de cuatro años, luego de su última experiencia con Cruz Azul, club al que llevó a conquistar el campeonato del Guard1anes 2021.

Y precisamente ese título es su principal carta de presentación.

EL TÉCNICO QUE ACABÓ CON UNA MALDICIÓN

En mayo de 2021, Reynoso consiguió lo que durante años parecía imposible para Cruz Azul. La Máquina derrotó a Santos Laguna y conquistó el noveno campeonato de Liga MX de su historia, terminando con una sequía de 23 años sin título de Liga.

Aquella campaña fue extraordinaria. Cruz Azul estableció una racha de 12 victorias consecutivas y terminó la fase regular con 41 puntos, antes de superar la Liguilla y levantar el trofeo en el Estadio Azteca. El peruano hizo historia, además, al convertirse en el primer hombre en conquistar un título de Liga con Cruz Azul como jugador y como entrenador.

Reynoso dirigió posteriormente el Apertura 2021 y el Clausura 2022, pero no consiguió mantener el nivel del campeonato. Su etapa terminó en mayo de 2022, después de 75 partidos dirigidos, 29 victorias, 16 empates y 15 derrotas, además del título de Liga MX y el Campeón de Campeones.

Después vino una etapa complicada en la Selección de Perú. Reynoso dejó el cargo en diciembre de 2023 tras un mal comienzo en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026: Perú apenas había conseguido dos puntos de 18 posibles en las primeras seis jornadas.

Más tarde dirigió al Melgar, pero su proceso terminó en marzo de 2026 después de 21 partidos.

Ahora, Necaxa representa una oportunidad para volver a la Liga MX y recuperar el prestigio que construyó en Cruz Azul.

UN REGRESO CON HISTORIA EN AGUASCALIENTES

La llegada de Reynoso también tiene un componente sentimental. Antes de convertirse en entrenador, el peruano fue futbolista del Necaxa y terminó su carrera profesional con los Rayos.

Reynoso jugó como defensa central y aparece registrado en las plantillas del club durante las temporadas 2003-04 y 2004-05. Su retiro como jugador se produjo en enero de 2005, teniendo a Necaxa como su último equipo.

Incluso, antes de iniciar su carrera como entrenador principal, Reynoso permaneció ligado al Necaxa como auxiliar técnico entre 2004 y 2006, trabajando en el cuerpo técnico de Raúl Arias y Enrique López Zarza.

Es decir, más de dos décadas después de llegar a Aguascalientes como futbolista, Reynoso regresa ahora como el hombre encargado de dirigir al equipo. El reencuentro, sin embargo, llega en un momento complicado.

EL RETO: LEVANTAR A LOS RAYOS

Reynoso deberá comenzar a trabajar prácticamente de inmediato. Su primer objetivo será preparar a Necaxa para su próximo compromiso, el 19 de septiembre frente al Atlético de San Luis.